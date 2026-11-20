En Calchín Oeste un fenómeno de viento de características compatibles con una cola de tornado provocó voladuras de techos, caída de árboles y daños en el tendido eléctrico.

En la localidad trabajaban tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Carrilobo, con nueve efectivos, mientras personal provincial de Protección Civil se trasladaba al lugar para evaluar los daños.

Mientras que en General Cabrera, las intensas precipitaciones provocaron el desborde de canales de desagüe y el ingreso de agua a distintos sectores, especialmente en los barrios Argentino, Pueblo Nuevo y Las Lomitas.

Según el último informe de situación, hubo personas evacuadas pasaron la noche en una institución educativa y otras permanecieron en el hospital.

En General Deheza, personas también debieron ser evacuadas y trasladadas al hospital para su atención, al tiempo que se suspendieron las clases. En tanto, en Río Cuarto, el acumulado alcanzó los 35,2 milímetros, mientras que en la estación de la Universidad Nacional de Villa María se registraron 32,2 milímetros.

El Gobierno provincial informó a través de un comunicado que mantiene el seguimiento de la situación en cada localidad para dar respuesta a las necesidades que surjan como consecuencia del temporal.