El fenómeno de El Niño afectó a las ciudades de San Francisco, Calchín Oeste, General Cabrera y General Deheza, entre otros puntos de la provincia.
Un fuerte temporal de lluvia y viento afectó durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes a numerosas localidades de la provincia de Córdoba, provocando destrozos y cuantiosos daños en la llegada del fenómeno de El Niño.
Las situaciones más complejas se registraron en San Francisco y Calchín Oeste, donde la intensidad del viento provocó importantes destrozos, y en General Cabrera y General Deheza, donde las abundantes precipitaciones ocasionaron anegamientos y obligaron a evacuar vecinos, según recoge La Voz.
En San Francisco un fenómeno de viento de extrema intensidad, con ráfagas estimadas en 90 kilómetros por hora, provocó voladuras de techos, caída de árboles, daños en galpones y afectaciones en distintos espacios públicos. El temporal dañó ocho subestaciones eléctricas y dejó sin suministro a aproximadamente el 70% de la ciudad.
El municipio activó un comité de crisis y desplegó un operativo conjunto con bomberos voluntarios, Policía de Córdoba y personal de la Guardia Local.
En Calchín Oeste un fenómeno de viento de características compatibles con una cola de tornado provocó voladuras de techos, caída de árboles y daños en el tendido eléctrico.
En la localidad trabajaban tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Carrilobo, con nueve efectivos, mientras personal provincial de Protección Civil se trasladaba al lugar para evaluar los daños.
Mientras que en General Cabrera, las intensas precipitaciones provocaron el desborde de canales de desagüe y el ingreso de agua a distintos sectores, especialmente en los barrios Argentino, Pueblo Nuevo y Las Lomitas.
Según el último informe de situación, hubo personas evacuadas pasaron la noche en una institución educativa y otras permanecieron en el hospital.
En General Deheza, personas también debieron ser evacuadas y trasladadas al hospital para su atención, al tiempo que se suspendieron las clases. En tanto, en Río Cuarto, el acumulado alcanzó los 35,2 milímetros, mientras que en la estación de la Universidad Nacional de Villa María se registraron 32,2 milímetros.
El Gobierno provincial informó a través de un comunicado que mantiene el seguimiento de la situación en cada localidad para dar respuesta a las necesidades que surjan como consecuencia del temporal.
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