La venta ilegal callejera creció 5,1% interanual en la Ciudad de Buenos Aires durante febrero

venta callejera.JPG

Entre los puntos con mayor concentración de puestos se destacó la calle Perú, que ocupó el primer y segundo lugar del ranking con una participación del 69,6% del total de puestos detectados en calles. Las cuadras más afectadas fueron Perú al 0 y al 100, donde se relevaron 18 y 5 puestos respectivamente.

La Avenida Corrientes también registró una presencia significativa de comercio ilegal. Cuatro de las diez cuadras más afectadas de la ciudad se ubicaron sobre esa avenida, con una participación del 12,1% del total de puestos identificados en avenidas y calles.

El informe también relevó la actividad en estaciones y plazas de la ciudad. La Estación Once de Septiembre registró la mayor concentración de puestos dedicados a la venta de alimentos y bebidas, mientras que en Constitución los casos de indumentaria y calzado fueron predominantes.

image

En paralelo, el relevamiento detectó una caída significativa en los casos de piratería. Durante febrero se registraron seis puestos vinculados a la falsificación de productos, lo que representó una baja del 81,8% respecto del mes anterior. Todos esos casos se ubicaron en las inmediaciones de la Estación Constitución.

El informe de la Cámara Argentina de Comercio incluyó recorridos en zonas comerciales como las avenidas Avellaneda, Rivadavia, Pueyrredón, Santa Fe, Córdoba y Cabildo, además de áreas de alto tránsito como el microcentro y los entornos de estaciones ferroviarias. Estas zonas concentran buena parte del comercio informal debido a la alta circulación de peatones y al flujo constante de consumidores.

Puestos por área – Calles, avenidas y peatonales

Área N° de Puestos

Perú 23 (69,6%)

Av. Corrientes 4 (12,1%)

Av. Rivadavia 3 (9,09%)

Av. Santa Fe 1 (3,03%)

Av. Cabildo 1 (3,03%)

Av. Córdoba 1 (3,03%)

Av. Avellaneda 0 (0%)

Total general 33 (100%)

Puestos por área – Estaciones y plazas

Área N° de Puestos

Estación 11 de Septiembre 38 (54,2%)

Estación Constitución 31 (44,2%)

Estación Retiro 1 (1,42%)

Total general 70 (100%)

Cuadras más afectadas

Calle (Altura) N° de Puestos

Perú (0) 18 (54,5%)

Perú (100) 5 (15,1%)

Av. Rivadavia (2200) 3 (9,09%)

Av. Cabildo (2100) 1 (3,03%)

Av. Córdoba (2100) 1 (3,03%)

Av. Corrientes (2700) 1 (3,03%)

Av. Corrientes(5200) 1 (3,03%)

Av. Corrientes(5300) 1 (3,03%)

Av. Corrientes(5600) 1 (3,03%)

Av. Santa Fe (4600) 1 (3,03%)

Top 10 33 (100%)

El relevamiento también incorporó mediciones en la ciudad de La Plata, donde se detectaron 31 puestos de venta ilegal en avenidas, calles y peatonales. La cifra representó una caída del 6,1% frente a enero de 2026 y un descenso del 22,5% en comparación con febrero del año pasado. En el centro platense, la mayor concentración de puestos se registró en la Galería Apolo y el Pasaje Bis, con predominio del rubro indumentaria y calzado.