La venta ilegal callejera creció 5,1% interanual en la Ciudad de Buenos Aires durante febrero

Un informe de la Cámara Argentina de Comercio detectó 103 puestos de comercio ilegal en CABA. Alimentos y bebidas concentraron más del 70% de las ventas callejeras.
La venta ilegal callejera en la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento interanual del 5,1% durante febrero, según un relevamiento del Observatorio de Comercio y Servicios de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) que detectó 103 puestos de comercio informal en las áreas relevadas de la capital.
El informe señaló que, pese al aumento frente a febrero de 2025, la actividad mostró una caída del 25,4% en comparación con la medición de diciembre de 2025.
En cuanto a los rubros, alimentos y bebidas concentraron el 70,8% de las ventas callejeras detectadas, consolidándose como la principal actividad del comercio informal. En segundo lugar se ubicaron las artesanías, con una participación del 17,9% del total.
Este último relevamiento se llevó a cabo entre el 1° y el 27 de febrero mediante recorridos de observación en calles, avenidas, estaciones y plazas de distintos puntos de la ciudad.
Entre los puntos con mayor concentración de puestos se destacó la calle Perú, que ocupó el primer y segundo lugar del ranking con una participación del 69,6% del total de puestos detectados en calles. Las cuadras más afectadas fueron Perú al 0 y al 100, donde se relevaron 18 y 5 puestos respectivamente.
La Avenida Corrientes también registró una presencia significativa de comercio ilegal. Cuatro de las diez cuadras más afectadas de la ciudad se ubicaron sobre esa avenida, con una participación del 12,1% del total de puestos identificados en avenidas y calles.
El informe también relevó la actividad en estaciones y plazas de la ciudad. La Estación Once de Septiembre registró la mayor concentración de puestos dedicados a la venta de alimentos y bebidas, mientras que en Constitución los casos de indumentaria y calzado fueron predominantes.
En paralelo, el relevamiento detectó una caída significativa en los casos de piratería. Durante febrero se registraron seis puestos vinculados a la falsificación de productos, lo que representó una baja del 81,8% respecto del mes anterior. Todos esos casos se ubicaron en las inmediaciones de la Estación Constitución.
El informe de la Cámara Argentina de Comercio incluyó recorridos en zonas comerciales como las avenidas Avellaneda, Rivadavia, Pueyrredón, Santa Fe, Córdoba y Cabildo, además de áreas de alto tránsito como el microcentro y los entornos de estaciones ferroviarias. Estas zonas concentran buena parte del comercio informal debido a la alta circulación de peatones y al flujo constante de consumidores.
Perú 23 (69,6%)
Av. Corrientes 4 (12,1%)
Av. Rivadavia 3 (9,09%)
Av. Santa Fe 1 (3,03%)
Av. Cabildo 1 (3,03%)
Av. Córdoba 1 (3,03%)
Av. Avellaneda 0 (0%)
Total general 33 (100%)
Estación 11 de Septiembre 38 (54,2%)
Estación Constitución 31 (44,2%)
Estación Retiro 1 (1,42%)
Total general 70 (100%)
Calle (Altura) N° de Puestos
Perú (0) 18 (54,5%)
Perú (100) 5 (15,1%)
Av. Rivadavia (2200) 3 (9,09%)
Av. Cabildo (2100) 1 (3,03%)
Av. Córdoba (2100) 1 (3,03%)
Av. Corrientes (2700) 1 (3,03%)
Av. Corrientes(5200) 1 (3,03%)
Av. Corrientes(5300) 1 (3,03%)
Av. Corrientes(5600) 1 (3,03%)
Av. Santa Fe (4600) 1 (3,03%)
Top 10 33 (100%)
El relevamiento también incorporó mediciones en la ciudad de La Plata, donde se detectaron 31 puestos de venta ilegal en avenidas, calles y peatonales. La cifra representó una caída del 6,1% frente a enero de 2026 y un descenso del 22,5% en comparación con febrero del año pasado. En el centro platense, la mayor concentración de puestos se registró en la Galería Apolo y el Pasaje Bis, con predominio del rubro indumentaria y calzado.
