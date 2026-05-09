Alarma por los delitos sexuales: hay 60 denuncias por día en CABA y el conurbano

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Las estadísticas oficiales muestran que los delitos sexuales mantienen un volumen constante y preocupante en el AMBA. De acuerdo con cifras de la Justicia, en el último período relevado se iniciaron 19.927 causas en un año por delitos contra la integridad sexual en territorio bonaerense. De de ese total, 13.687 correspondieron a abuso sexual simple, 1.777 a abuso sexual con acceso carnal, y 4.463 a otros delitos contra la integridad sexual. Los números equivalen a 55 denuncias por día en la Provincia.

En la Ciudad, en tanto, los registros de la muestran entre seis y ocho casos diarios de violencia sexual denunciados o registrados, según distintos relevamientos oficiales publicados en los últimos años. Tomando ambos distritos, el AMBA supera ampliamente las 60 denuncias o registros diarios vinculados a delitos sexuales.

Sin embargo, especialistas y organismos judiciales advierten que las cifras oficiales representan apenas una parte del problema. La llamada "cifra negra" -los abusos que nunca llegan a denunciarse- continúa siendo uno de los principales obstáculos para dimensionar el fenómeno real de la violencia sexual. En muchos casos, las víctimas son menores de edad y recién años después logran contar lo sucedido.

También existen situaciones donde el miedo, las amenazas, la dependencia económica, la convivencia con el agresor o la falta de contención dificultan avanzar judicialmente. Los informes elaborados por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y distintos organismos vinculados a violencia de género remarcan además que una gran parte de los abusos sexuales ocurre dentro del ámbito familiar o en círculos de confianza cercanos a las víctimas, un patrón que vuelve especialmente compleja la detección temprana y la denuncia.

Frente a situaciones de abuso sexual o violencia contra menores, especialistas remarcan la importancia de realizar la denuncia lo antes posible y buscar asistencia psicológica y judicial. En la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, las denuncias pueden realizarse a través del 911 en casos de emergencia, en fiscalías y comisarías de la mujer o mediante la línea 137, dedicada a víctimas de violencia familiar y sexual. También funciona la línea 102 para situaciones que involucren a niños, niñas y adolescentes, mientras que distintos municipios cuentan con equipos de asistencia y acompañamiento para víctimas y familiares.