Lali Espósito habló de su casamiento con Pedro Rosemblat: ¿ya está la fecha?

En una entrevista con el programa Puro Show (El Trece), la artista se refirió por primera vez a su compromiso con el periodista. Desde su estilo relajado y humorístico, destacó el anillo que recibió como símbolo de la propuesta. “El anillito es divino”, comentó entre risas.

Cuando le consultaron cómo fue exactamente el pedido de matrimonio, prefirió no dar precisiones. “No lo voy a contar de ninguna manera. Menos en esta circunstancia que tengo un vinito encima, porque te cuento todo”, bromeó, dejando en claro que ese momento prefiere guardarlo para su círculo cercano.

Lo que sí confirmó es que el casamiento ya está en planificación. Según explicó, la pareja definió una fecha, aunque no brindó más información sobre la ceremonia. “Haremos cosas a nuestro estilo. Hay fecha, pero hay cosas que quedarán en la intimidad”, señaló.

Incluso dejó abierta la posibilidad de que el evento se mantenga completamente reservado. “Capaz nunca lo contemos; si se enteran, se enterarán porque uno no puede evitar todo”, agregó.

Durante la entrevista también aludió a un comentario que suele aparecer en redes sociales: durante mucho tiempo había dicho que no tenía intención de casarse. Frente a eso, respondió con ironía y sin vueltas. “La gente se queda con lo que quiere, yo abrí el paraguas. Tengo cara de bolud, pero me operé”, lanzó.

De esta manera, Lali confirmó que dará un nuevo paso en su relación con Rosemblat, aunque quedó claro que buscará mantener el casamiento lejos del foco mediático.