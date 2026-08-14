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Telekino: de cuánto será el pozo de uno de los juegos con más seguidores

Es uno de los juegos más tradicionales y de los más elegidos por los argentinos. Los sorteos son todos los domingos a partir de las 16.30.

El Telekino es uno de los juegos más tradicionales y de los más elegidos por los argentinos. Tiene un pozo aproximado de 300 millones de pesos.

El próximo sorteo del Telekino será el domingo a las 16.30 horas y además, quién acierte todos los números un viaje para 2 personas a Nueva York y una casa estilo americana. Los sorteos se transmiten en vivo para todo el país a través de El Nueve .

Telekino: sorteo del domingo 9 de agosto

Tradicional: 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22

1 ganador con 15 aciertos: $3.189.595.195

27 ganadores con 14 aciertos: $615.549

667 ganadores con 13 aciertos: $69.066

9.030 ganadores con 12 aciertos: $19.042

Próximo sorteo: todos los domingos a las 16.30

Requino: números del 9 de agosto

Números: 01 - 04 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25

26 ganadores: $236.749

¿Qué es el Telekino?

El Telekino es un juego de azar de la lotería argentina creado el 26 de abril de 1992 por la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán. Desde entonces y hasta el 28 de noviembre de 2021 fue administrado por ese organismo en conjunto con la empresa Loterking. A partir del 9 de enero de 2022, la organización del juego pasó al Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, que adquirió sus derechos de explotación.

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