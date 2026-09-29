Otorga el premio más grande del país. El Loto Plus sortea los miércoles y sábados en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
El sorteo del Loto Plus que organiza la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires se realizará el miércoles con un pozo estimado total de 26.025 millones de pesos.
El sorteo del Loto Plus y Loto 5 Plus se puede seguir en vivo por la Televisión Pública y el canal oficial de YouTube de la Lotería de la Ciudad los miércoles y sábados a las 22.00.
15 - 16 - 18 - 20 - 34 - 44
6 aciertos: $ 4.101.160.369. Vacante
00 - 07 - 13 - 17 - 38 - 43
6 aciertos: $ 1.969.060.995. Vacante.
07 - 12 - 16 - 29 - 37 - 40
6 aciertos: $ 2.519.277.184. Vacante.
07 - 17 - 19 - 22 - 30 - 42
5 aciertos: $ 52.236.036.
La participación en el juego Loto Plus comprende apostar todas sus modalidades de juego a saber:
Tradicional
Match
Desquite
Sale o sale
Multiplicador
Para participar, el apostador deberá elegir seis números sobre un total de 46 que van desde el ’0′ al ’45′ inclusive y serán utilizados para determinar la premiación de las modalidades Tradicional, Match, Desquite, Sale o Sale.
Luego, deberá elegir un número adicional comprendido en el universo del ’0′ al ’9′ ambos inclusive, que será utilizado para determinar la premiación de la modalidad Multiplicador. El agenciero entregará un ticket al apostador, que le da derecho a participar en el Sorteo.
Se participa en las cuatro modalidades con un único valor de apuesta.
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