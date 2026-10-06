6 aciertos: $ 4.181.561.064,74 — Vacante

5 aciertos: $ 1.715.244,30 c/u — 12 ganadores

4 aciertos: $ 7.048,94 c/u — 584 ganadores

Loto Match

Los números del sorteo fueron: 01 - 10 - 19 - 22 - 35 - 40

6 aciertos: $ 2.049.461.690,98 — Vacante

5 aciertos: $ 1.470.209,40 c/u — 14 ganadores

4 aciertos: $ 9.250,75 c/u — 445 ganadores

Loto Desquite

Los números del sorteo fueron: 01 - 09 - 24 - 26 - 35 - 41

6 aciertos: $ 2.598.295.067,20 — Vacante

Loto Sale o Sale

Los números del sorteo fueron: 05 - 11 - 19 - 22 - 36 - 38

5 aciertos: $ 3.534.442,80 c/u — 15 ganadores

Número Plus (Multiplicador): 5 — Sin ganadores