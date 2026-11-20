Es uno de los juegos más tradicionales y de los más elegidos por los argentinos. Los sorteos son todos los domingos a partir de las 16.30.
El Telekino es uno de los juegos de azar más tradicionales y se encuentra entre los más elegidos por los argentinos. Los sorteos se realizan todos los domingos, pasadas las 16.30.
El próximo sorteo del Telekino tiene un pozo estimado de 1.600 millones de pesos. Los sorteos se transmiten en vivo para todo el país a través de El Nueve todos los domingos a las 16.30.
Tradicional: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 24
Ganador con 15 aciertos: Vacante ($ 1.310.177.306)
22 ganadores con 14 aciertos: $ 622.220 cada uno
660 ganadores con 13 aciertos:$ 62.606 cada uno
7.442 ganadores con 12 aciertos: $ 19.041 cada uno
Próximo sorteo: todos los domingos a las 16.30
Rekino: números del 15 de noviembre
Números: 02 - 04 - 05 - 09 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25
16 ganadores: $ 316.871 cada uno.
¿Qué es el Telekino?
El Telekino es un juego de azar de la lotería argentina creado el 26 de abril de 1992 por la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán. Desde entonces y hasta el 28 de noviembre de 2021 fue administrado por ese organismo en conjunto con la empresa Loterking.
A partir del 9 de enero de 2022, la organización del juego pasó al Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, que adquirió sus derechos de explotación.
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