Manes: "Milei es la última etapa de esta decadencia"

Manes -quien es candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires, participó en el programa Entrevista de Luis Novaresio que se transmite por A24- evaluó que "Milei hizo las preguntas correctas" y advirtió que "por eso, ganó" las elecciones que lo llevaron a la Presidencia. Sin embargo, consideró que el libertario "es la respuesta equivocada a esas preguntas correctas".

En ese sentido, confió que "estaba seguro de que un outsider iba a ser el presidente de Argentina" porque, sostuvo, "después de la pandemia, con la decadencia crónica, la sociedad estaba cansada".

Respecto al dirigente tradicional de la política, remarcó: "La sociedad lo jubiló, no yo, ni Milei", en relación a que tanto Manes, que es médico neurólogo, como el economista libertario no provienen de esa esfera y reafirmó que " la sociedad jubiló en el 2023 a todo el sistema que nos llevó a esta decadencia".

Pero afirmó que " Milei es la última etapa de esta decadencia, no es el comienzo de algo nuevo, Milei es casta".

El país sale para adelante "con todos"

Manes sostuvo que el país"no sale ni con odio ni con resignación, se sale con todos" y destacó que va a tratar "de convocar a todos, de articular lo mejor de la Argentina, un país... el tuyo, el mío, el de la clase media que es aspiracional, que pensó en la educación, la salud, la ciencia, los trabajadores" y denunció: "Estamos frente a un ataque a nuestra identidad".

En este sentido, el diputado destacó: "Creamos un espacio propio, nuevo, una nueva oposición que se llama Para Adelante".

Manes sostuvo que se incorporó en la política porque este es su país, "si no nos metemos nosotros, ¿quién va a solucionar al problema argentino?" Y afirmó que "Milei es un showman y la Argentina más que un showman y jefe de la casta necesita sentido común, necesita ideas nuevas".

Asimismo señaló que "la idea de Milei está equivocada desde el inicio, por eso yo estoy muy enojado con los cómplices, porque el año pasado ya se veía que esas ideas nos llevaban a un país sin clase media, un país para el 20%".

Al respecto explicó que "el modelo de Milei es primario, de una exportación primaria, porque está atacando la educación y la salud". "La salud y la educación son la economía moderna -remarcó-. La innovación científica de un país es la soberanía. Este gobierno ataca la salud, la educación, la ciencia y es autoritario".

"Es muy básico, es ‘Che, si no sos de Milei, sos K’. Volvamos al sentido común, basta de extremos. Es más, los extremos nos llevaron a esta decadencia. Es por arriba la salida", aseguró Manes en la entrevista con Diario Popular.

Sobre el Gobierno libertario analizó que "estamos en el menemismo renovado porque pasamos del 92 al 98 en un año".

"Estamos en el ‘98 ahora, que era corrupción, superficialidad, vulgaridad, contradicción económica, desempleo, destrucción de la industria y de las Pymes. Esta ya la vimos, es un remedio vencido Milei, ya vimos esta historia", manifestó.