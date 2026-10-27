El Día de los Muertos de las Mascotas: por qué se conmemora cada 27 de octubre

Fotografías: permiten mantener presente su imagen y recordar experiencias vividas.

Agua y alimentos: simbolizan la bienvenida. El agua representa el descanso y el alivio de la sed, mientras que la comida preferida remite a los cuidados cotidianos.

Juguetes y mantas: evocan sus momentos de juego, descanso y las costumbres que tenía en el hogar.

Velas y luces: representan una guía simbólica para acompañar el regreso espiritual, según la tradición.

Flores y cartas: ayudan a decorar el altar y expresar sentimientos de amor, agradecimiento y despedida.

Otras maneras de recordar a los animales

Más allá de los altares, la fecha también invita a recordar a las mascotas mediante diferentes gestos personales, sin necesidad de seguir un ritual específico.

Entre las alternativas más elegidas se encuentran compartir fotografías en las redes sociales, crear álbumes de recuerdos, plantar un árbol o una planta en su honor y visitar los lugares donde descansan sus restos.

Estas expresiones permiten mantener vivo el recuerdo de los animales que formaron parte de la vida cotidiana y dejaron una marca afectiva en sus familias.