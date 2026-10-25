Fuerte Apache: dos muertos y cuatro heridos en un feroz enfrentamiento entre bandas narco

Hombres armados

La balacera provocó corridas y gritos entre los habitantes del barrio. En videos registrados por vecinos se observa a varios hombres armados que aparentemente respondieron a los disparos efectuados desde el vehículo.

Uno de los heridos fue trasladado de urgencia en una motocicleta hasta un centro asistencial, sostenido por otro ocupante mientras un tercero conducía.

Entre los lesionados se encuentran un joven de 20 años, que recibió disparos en un brazo y una pierna; un adolescente de 17, herido en una pierna, y una chica de 18, alcanzada por un proyectil en el tobillo. También se reportó una cuarta persona herida, cuya identidad y estado de salud no fueron precisados.

La disputa por el territorio

La principal hipótesis de los investigadores apunta a un enfrentamiento entre dos organizaciones identificadas como “Los Fiolos” y una facción vinculada con Villa Matienzo, que se disputarían el control de la comercialización de estupefacientes en la zona.

Uno de los videos incorporados a la investigación muestra a cinco hombres encapuchados y armados custodiando un lugar que sería utilizado como punto de venta de drogas. En las imágenes también se observa un ataque a tiros contra otros tres individuos.

De acuerdo con los registros policiales, Quispe tenía antecedentes por infracciones a la Ley de Drogas correspondientes a 2012 y 2014. Por su parte, uno de los heridos, de 20 años, registraba causas por narcotráfico y hurto iniciadas durante este año.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 del Departamento Judicial de San Martín, que dispuso el análisis de cámaras de seguridad, la identificación de testigos y las autopsias correspondientes.

Los investigadores también buscan establecer la identidad de los ocupantes del vehículo utilizado en el ataque y reconstruir la secuencia de los disparos.

Hasta el momento no se informaron detenciones. Mientras continúa la investigación, la Policía Bonaerense reforzó el patrullaje y la presencia de efectivos en el complejo habitacional para evitar nuevos episodios de violencia.