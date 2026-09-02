Messi será homenajeado en los partidos del fútbol argentino tras anunciar su retiro de la Selección

Desde la Liga Profesional acompañaron la iniciativa y convocaron a los hinchas a participar del reconocimiento. “Te esperamos en las canchas: ¡sumate a este reconocimiento!”, expresó el organismo a través de sus canales oficiales.

La decisión de la AFA se produjo después del anuncio realizado por Messi este lunes, mediante el cual confirmó que dejará de formar parte del seleccionado argentino. El capitán puso así punto final a una trayectoria de más de dos décadas con la camiseta celeste y blanca.

En una carta escrita de puño y letra y publicada en sus redes sociales, Messi explicó los motivos de su decisión. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, sostuvo el futbolista al comunicar su salida del conjunto nacional.

El anuncio generó repercusiones en el ámbito deportivo y motivó distintas expresiones de reconocimiento hacia la trayectoria del capitán. La AFA resolvió trasladar ese homenaje a las canchas argentinas mediante una acción que se realizará de manera simultánea en las distintas categorías.

El minuto de aplausos tendrá lugar cuando los partidos lleguen a los 10 minutos del primer tiempo, en referencia al número que Messi utilizó durante gran parte de su carrera con la Selección. Los encuentros se reanudarán una vez finalizado el reconocimiento.