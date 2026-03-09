Milei suma otro viaje y cerrará un foro económico en Madrid

La actividad se realizará en el Palacio Vistalegre, en la ciudad de Madrid, donde el jefe de Estado argentino será el encargado de dar el discurso de cierre del encuentro. En la publicación que compartió en su cuenta de X, Milei escribió: “Nos vemos en el MEF”, en referencia al foro.

VLLC! https://t.co/cRY2i784hs — Javier Milei (@JMilei) March 9, 2026

Milei llegó a Estados Unidos el sábado para participar de un encuentro sobre seguridad de líderes latinoamericanos convocado por el presidente estadounidense Donald Trump. Durante su estadía también tiene previsto participar el martes en el encuentro Argentina Week, en Nueva York, organizado por la Embajada Argentina en Estados Unidos con el objetivo de promover inversiones.

Luego de esa actividad, la comitiva presidencial viajará a Chile., ponde asistirá el 11 de marzo a la asunción del nuevo mandatario trasandino , José Antonio Kast.

multimedia.normal.813c641ee7a27493.bm9ybWFsLndlYnA= El mandatario confirmó su presencia en un foro económico en España mientras mantiene reuniones y actividades en Estados Unidos y Chile.

Con ese cronograma, el jefe de Estado estará en Argentina solo parte del 11 y 12 de marzo, antes de iniciar un nuevo viaje hacia España para el Foro Económico de Madrid, del cual ya había contado con la presencia de Milei en junio de 2025, cuando fue el encargado de cerrar el evento. En ese discurso, el presidente criticó al socialismo y defendió las medidas económicas impulsadas por su gobierno.

En aquella exposición, el mandatario sostuvo que la economía argentina estaba en proceso de estabilización y defendió la reducción del gasto público.

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el último registro disponible del Índice de Precios al Consumidor marcó en enero de 2026 una inflación mensual de 2,9%, con ocho meses consecutivos de subas.