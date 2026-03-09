Javier Milei, sobre el conflicto de Medio Oriente: "Vamos a ganar la guerra"

A más de una semana del inicio del conflicto en Medio Oriente, el mandatario se refirió también a la guerra en curso entre Estados Unidos e Israel contra Irán. "Vamos a ganar", sostuvo el líder de La Libertad Avanza, que disertó durante casi dos horas.

Milei, que estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller Pablo Quirno, calificó a Irán como “enemigo” y recordó los dos atentados ocurridos en Argentina. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la embajada de Israel. Son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel", afirmó.

universidadmilei Javier Milei habló ante cientos de estudiantes judíos en Nueva York.

En ese sentido, el Presidente manifestó su apoyo a su par norteamericano, Donald Trump, y el premier israelí, Benjamín Netanyahu al afirmar que . "Trump ha cerrado ocho conflictos, ha trabajado de manera conjunta con Israel y hoy se ve con claridad lo que pasó en Venezuela. Se ve con claridad lo que está pasando en Irán. Por ende, no tengo ninguna duda que Estados Unidos e Israel saldrán victoriosos de esta situación. No tengo dudas que de esta manera seguirá cortándole el financiamiento a países como Cuba o Venezuela, que se dedicaban a expandir el terror”, expresó.

“Será coronado no sólo con la paz en Ucrania y Rusia, sino que la frutilla del postre va a ser que Cuba definitivamente será libre y tendremos al final un mundo mucho mejor", agregó.

Más allá del conflicto en Medio Oriente, Milei defendió su gestión y el modelo económico aplicado desde diciembre de 2023. "Estábamos camino a ser Cuba con una escala en Venezuela en el medio”, dijo en esa línea: "somos el gobierno más reformista no sólo de la Argentina, sino de la historia de la humanidad”.

El mandatario ratificó que su administración busca consolidar un modelo de libre empresa y menos peso del Estado en la economía. "Los impuestos son un robo. Nadie paga los impuestos voluntariamente, lo hacen a punta de pistola, porque son un robo”, opinó. Y agregó: “Hemos decidido dejar de estafar a los argentinos con el impuesto inflacionario. No estaba dispuesto a robarles a los argentinos subiéndoles los impuestos”.

Por último, Milei insistió con sus críticas habituales hacia los socialistas. "Probablemente el fraude más grande de la historia de la humanidad sea el socialismo”, aseguró. “Permítanme escapar del protocolo y decir lo que pienso: esa política es una m...”, cerró.