Milei visitó la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York

El mandatario llegó acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y permaneció algunos minutos rezando frente al lugar, considerado sagrado por los seguidores del movimiento jasídico Jabad-Lubavitch. La visita se produjo poco después de su arribo a la ciudad, donde desarrollará una agenda centrada en encuentros financieros y reuniones de negocios.

No fue la primera vez que Milei realiza este ritual. Antes de las elecciones primarias de 2023 había viajado brevemente al mismo sitio para rezar, y desde entonces repitió la visita en distintas oportunidades cada vez que estuvo en Estados Unidos.

Peregrinación del judaísmo

La tumba de Schneerson se transformó en uno de los principales lugares de peregrinación del judaísmo contemporáneo. Cada año miles de personas -entre ellas dirigentes políticos, empresarios y figuras públicas- se acercan al lugar en busca de inspiración, orientación espiritual o para expresar agradecimiento.

Menachem Mendel Schneerson nació en 1902 en Nikolaiev, en el entonces Imperio ruso (actual Ucrania), y fue una de las figuras más influyentes del judaísmo del siglo XX. Tras emigrar a Europa y luego a Estados Unidos, asumió en 1950 el liderazgo del movimiento jasídico Jabad-Lubavitch, convirtiéndose en el séptimo líder de esa dinastía religiosa.

Durante su conducción, el movimiento se expandió por todo el mundo y desarrolló una extensa red de centros comunitarios, escuelas y sinagogas. En la actualidad, la organización cuenta con unos 4.500 centros distribuidos en decenas de países.

Referente espiritual

Dentro de la comunidad judía, Schneerson es recordado como un referente espiritual que revitalizó la vida religiosa y promovió la identidad judía a nivel global. Tras su muerte en 1994, su tumba en Nueva York se transformó en un sitio de peregrinación que recibe, según distintas estimaciones, alrededor de 400 mil visitantes al año.

El acceso al sepulcro se realiza a través de una entrada especial. Antes de ingresar, los visitantes suelen escribir una carta dirigida al rabino, una tradición que él mismo promovía en vida. En el texto se incluye el nombre de la persona junto al de su madre y, luego de leer salmos y la carta, el papel se rompe y se deja en el lugar.

La visita de Milei también refleja su acercamiento a la tradición judía en los últimos años. El Presidente ha manifestado en diversas oportunidades su interés por estudiar la Torá y la historia del pueblo judío, un proceso en el que fue acompañado por el rabino Axel Wahnish, actual embajador argentino en Israel y referente religioso de la Comunidad Marroquí Judeo Argentina (Acilba).

Tras la visita espiritual, el jefe de Estado continuará con su agenda en Nueva York, donde participará de actividades vinculadas al sector financiero y a encuentros con inversores en el marco del Argentina Week, un evento que reúne a empresarios, banqueros y representantes del mercado internacional.