Mirtha Legrand recibió el alta tras una semana internada

Mirtha Legrand, de 99 años, dejó el Sanatorio Mater Dei, donde permanecía desde el 7 de septiembre por un cuadro respiratorio.
Mirtha Legrand recibió este domingo el alta médica después de permanecer durante una semana internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de bronquitis. La conductora evolucionó favorablemente y continuará ahora su recuperación en su domicilio, siguiendo las indicaciones de los profesionales que la atendieron.
La artista, de 99 años, había ingresado al centro de salud el lunes 7 de septiembre para realizarse estudios y permanecer bajo seguimiento médico debido a síntomas respiratorios.
Desde entonces, los diferentes partes difundidos por el sanatorio transmitieron tranquilidad sobre su estado de salud. Mirtha permaneció en una habitación común, sin complicaciones, y participó activamente de las tareas de recuperación junto con su kinesiólogo.
Incluso, durante la internación continuó atenta a sus actividades personales y recibió la visita de familiares y amigos que la acompañaron durante su estadía.
En los últimos días había trascendido la posibilidad de que regresara antes a su casa. Sin embargo, los médicos optaron por mantenerla internada algunos días más para completar el tratamiento y controlar su evolución respiratoria.
Finalmente, la respuesta favorable permitió que este domingo abandonara el Mater Dei y regresara a su domicilio. Allí deberá continuar con los cuidados correspondientes antes de definir cuándo podrá retomar plenamente sus actividades habituales.
El problema de salud había obligado a Legrand a ausentarse de su tradicional programa televisivo. Ante esa situación, su nieta Juana Viale asumió la conducción de “La Noche de Mirtha” mientras la histórica presentadora permanecía internada.
Durante toda la semana, la familia y el entorno de la conductora buscaron llevar tranquilidad ante la preocupación generada entre sus seguidores.
Con el alta médica, la prioridad estará puesta ahora en completar la recuperación. Por el momento no se precisó cuándo volverá a la televisión, una decisión que dependerá de su evolución y de las recomendaciones de los profesionales que siguen de cerca su estado de salud.