Las "mesazas" del fin de semana: los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

La noche con Mirtha

Este sábado 23 de agosto, desde las 21.30, Mirtha Legrand se pondrá nuevamente al frente de su histórico ciclo. En esta oportunidad, la diva compartirá mesa con las panelistas de espectáculos Marixa Balli y Karina Iavícoli, junto con la periodista, abogada y politóloga Camila Dolabjian.

El costado más informativo estará dado por la presencia del reconocido médico especializado en nutrición Alberto Cormillot, mientras que el actor Nazareno Casero, hijo de Alfredo Casero, sumará la cuota de arte y entretenimiento.

Almorzando con Juana Viale

El domingo 24, desde las 13.45, será el turno de Almorzando con Juana. La conducción de Juana Viale ofrecerá una mesa marcada por la presencia de figuras del espectáculo y el humor.

Encabezarán la velada la exmodelo y empresaria Ginette Reynal y el humorista y actor Negro Álvarez. A ellos se sumarán el actor Benjamín Alfonso, quien formó parte de la ficción de Netflix En el barro; el intérprete Gastón Cocchiarale; y la panelista y comediante La Barby, que aportará su estilo descontracturado.

Con estas propuestas, el fin de semana de El Trece promete entretenimiento para todos los públicos, con la combinación de actualidad, debates, humor y figuras del espectáculo que caracterizan a los programas de la familia Legrand.