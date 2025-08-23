Las "mesazas" del fin de semana: los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

Mirtha Legrand recibirá en su “mesaza” a figuras del espectáculo, el periodismo y la medicina. Juana, con una mesa de artistas y humoristas.
El fin de semana llega con doble cita televisiva para los clásicos programas de Mirtha y Juana. Tanto Mirtha Legrand como su nieta Juana Viale ya tienen confirmados a los invitados que protagonizarán las tradicionales “mesazas” de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana, por la pantalla de El Trece.
Este sábado 23 de agosto, desde las 21.30, Mirtha Legrand se pondrá nuevamente al frente de su histórico ciclo. En esta oportunidad, la diva compartirá mesa con las panelistas de espectáculos Marixa Balli y Karina Iavícoli, junto con la periodista, abogada y politóloga Camila Dolabjian.
El costado más informativo estará dado por la presencia del reconocido médico especializado en nutrición Alberto Cormillot, mientras que el actor Nazareno Casero, hijo de Alfredo Casero, sumará la cuota de arte y entretenimiento.
El domingo 24, desde las 13.45, será el turno de Almorzando con Juana. La conducción de Juana Viale ofrecerá una mesa marcada por la presencia de figuras del espectáculo y el humor.
Encabezarán la velada la exmodelo y empresaria Ginette Reynal y el humorista y actor Negro Álvarez. A ellos se sumarán el actor Benjamín Alfonso, quien formó parte de la ficción de Netflix En el barro; el intérprete Gastón Cocchiarale; y la panelista y comediante La Barby, que aportará su estilo descontracturado.
Con estas propuestas, el fin de semana de El Trece promete entretenimiento para todos los públicos, con la combinación de actualidad, debates, humor y figuras del espectáculo que caracterizan a los programas de la familia Legrand.