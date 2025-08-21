Mirtha Legrand no le escapa al escándalo

image

Sentados en la mesa de "La Noche de Mirtha" estarán la exangelita (de "LAM") Marixa Balli, que hablara sobre su pase a Telefe, el Dr. Alberto Cormillot, un educador de la salud especializado en nutrición y obesidad, la periodista de espectáculos Karina Iavícoli, panelista del programa "Puro Show", el actor Nazareno Casero, uno de los protagonistas de la serie "Nieve roja" y la periodista política Camila Dolabjian.

image

Por su parte, el domingo 24 de agosto, a partir las 13.45, Juana Viale encabezará una nueva entrega de sus almuerzos, con una mesa más distendida y vinculada al mundo del espectáculo con la modelo y actriz Ginette Reynal, el humorista El Negro Álvarez Vázquez, el actor y modelo Benjamín Alfonso, la artista e influencer La Barby y el actor Gastón Cocchiarale, que se luce en la serie en "El Encargado" y en la obra teatral "Empieza con D siete letras".

En la vereda de enfrente, a partir de las 12 en Telefe, en la décima temporada de "La Peña de Morfi" -con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco- recibirán a varios de los coaches de "La Voz Argentina", primero el cantante cordobés Luck Ra se subirá al escenario para hacer vibrar a todos con el ritmo del cuarteto. Además -en el día mundial del folklore- contarán con la presencia del legendario Chaqueño Palavecino, que traerá toda su pasión y tradición musical. El cierre estará a cargo de Miranda!, que con su contagiosa alegría pop, prometen un show para bailar con sus grandes éxitos.

image

Además, como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, Ariel Rodríguez traerá las noticias del deporte, todo el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, y Barby Franco en la Pulpería, para hacer del domingo una verdadera fiesta.