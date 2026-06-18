Nuevos horarios en la Línea San Martín con más tiempo de viaje

Un tren a José C. Paz llegando a Caseros, junto a un carguero que partiría una hora después rumbo a la Terminal 5 del Puerto de Buenos Aires.
Continuará recortado el servicio nocturno -restricción implementada desde mediados de diciembre- y no se incrementarán las frecuencias.
Desde el lunes habrá un nuevo itinerario en los servicios de la Línea San Martín (LSM) que une Retiro con José C. Paz, Pilar y Doctor Cabred. Y aunque desde Trenes Argentinos se informó que la incorporación de dos locomotoras -a una flota de 24, varias de las cuales están fuera de servicio- iba a permitir "mejoras progresivas", la frecuencia no cambiará, continuará recortado el servicio nocturno y se extenderá el tiempo de viaje. De lunes a sábados hábiles, además, se agregan los dos servicios a Cabred con trasbordo en Pilar, que hasta ahora no estaban incluidos y que por lo tanto pocos conocían.
Por otra parte, los semirápidos ascendentes de lunes a sábados pasan de 5 a 9, dejando a La Paternal, Villa del Parque y Devoto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sáenz Peña, Santos Lugares y Caseros en Tres de Febrero y El Palomar en Morón sin servicio durante 40 minutos entre la madrugada y la media mañana. Por ejemplo, quien quiere viajar de Santos Lugares a Hurlingham -un trayecto que insume 18 minutos- y pierde el tren que pasará 8.36, deberá aguardar hasta el que lo hará 9.16, duplicando el tiempo de espera al de viaje. Si opta por recurrir al transporte automotor, deberá tomar dos líneas. Los semirápidos descendentes siguen siendo 4.
Desde Retiro el primer tren partirá a las 3.20, y el último a las 22.30, cuando hasta el 14 de diciembre había trenes hasta las 0.30 y luego otro a la 1.30: en el momento en el que autotransporte reduce sus frecuencias, el servicio ferroviario desaparece, perjudicando a quienes trabajan hasta tarde o realizan estudios universitarios. En las redes sociales es la consulta más repetida: cuándo volverán a salir trenes de Retiro después de las 22.30. En sentido contrario, el primer tren de Pilar saldrá de Pilar 3.18 (en vez de 3.28) y el último a las 22.30.
El tiempo de viaje se extiende en 4 minutos entre Retiro y José C. Paz, a raíz de las precauciones por el estado de las vías, que vienen incrementándose en los últimos meses. En cuanto al servicio a Cabred, se mantienen los 5 trenes directos, y se oficializan los 2 que requieren trasbordo en Pilar (uno a primera hora de la mañana y otro al finalizar la tarde), que eventualmente se prestan con una locomotora y un solo coche de pasajeros.