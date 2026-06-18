Nuevos horarios en la Línea San Martín con más tiempo de viaje

Desde el lunes habrá un nuevo itinerario en los servicios de la Línea San Martín (LSM) que une Retiro con José C. Paz, Pilar y Doctor Cabred. Y aunque desde Trenes Argentinos se informó que la incorporación de dos locomotoras -a una flota de 24, varias de las cuales están fuera de servicio- iba a permitir "mejoras progresivas", la frecuencia no cambiará, continuará recortado el servicio nocturno y se extenderá el tiempo de viaje. De lunes a sábados hábiles, además, se agregan los dos servicios a Cabred con trasbordo en Pilar, que hasta ahora no estaban incluidos y que por lo tanto pocos conocían.