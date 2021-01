Jorge Macri acordó plus salarial con salud municipal

El Ejecutivo Municipal de Vicente López, ante el pedido del gremio de que la medida sea para todo el personal, recordó que oportunamente la comuna otorgó en paritaria un aumento salarial del 25% al básico, un aumento del 100% en el valor de las horas extras, un plus verano de descanso (UTI – UCO – Shockroom – Sector Rojo – Emergencias – Guardia Pediátrica), un bono pandemico de $9000 en septiembre (para los trabajadores comprendidos en la Ordenanza 34394), un bono de fin de año $3000, haciendo un total de $12000 y ahora mediante el presente anuncio se suman estos $5000 para el sector de salud.

Asimismo se recuerda que quedó ratificado para los médicos y profesionales de la salud encuadrados en la ley 10471, la ratificación del plus 20% sobre el aumento otorgado por la Provincia de Buenos Aires mientras que se ratificó para el sector docente, un plus del 30 % y 40% para directores por arriba del acuerdo salarial que otorgue la Provincia de Bs As.

Además se pactó continuar con el pago de SAMO/FORD, régimen de franqueros, reconocimiento de la enfermería como profesión, días de stress, insalubridades obtenidas, continuar con los asensos de categorías y promociones y los plus de pago por área cerrada, y un PCR cada quince días.

La comuna, a través de la Secretaria de Salud, convocó para el 11 de febrero de 2021 a la reunión de Comisión Permanente de Carrera Hospitalaria para tratar los pases a la misma y a planta permanente.

El municipio aclaró que los presentes anuncios por no ser parte de una paritaria se encuentran dentro de la esfera personalísima y decisional del Ejecutivo Municipal Jorge Macri.

Al mismo tiempo, se acordó seguir preservando las fuentes de trabajo como hasta el presente.