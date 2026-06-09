La Ciudad avanza en la "puesta en valor" del histórico colegio Otto Krause

“Mejorar nuestra infraestructura escolar genera más oportunidades para que los chicos desarrollen su potencial y accedan a una formación de excelencia que los prepare para los desafíos del mundo profesional”, sostuvo Jorge Macri, quien supervisó el avance de las obras junto con la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel.

Fundada en 1899 por el ingeniero Otto Krause, la escuela es considerada la primera institución industrial de la Nación y ha formado a generaciones de técnicos en áreas estratégicas para el desarrollo productivo y tecnológico del país. Las obras contemplan mejoras de accesibilidad, renovación de instalaciones eléctricas, termomecánicas, sanitarias y de gas, además de intervenciones en aulas y talleres por un monto global superior a los $2.600 millones.

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Las obras permitirán que estudiantes y docentes desarrollen sus actividades en espacios más seguros, modernos y adecuados para los desafíos de la educación técnica del Siglo XXI.

“No hay mejora educativa posible sin escuelas en buenas condiciones. Obras, equipamiento tecnológico, materiales didácticos y formación docente generan las mejores condiciones para el aprendizaje”, dijo la ministra de Educación, Mercedes Miguel.

En simultáneo, la Ciudad lleva adelante el programa estratégico “Buenos Aires Aprende”, con el objetivo de mejorar los rendimientos de los alumnos de escuelas públicas y privadas en Lengua y Matemática. Entre otras medidas, se cambió el Diseño Curricular de nivel Inicial y Primaria, se reguló el uso de teléfonos celulares en las aulas y se implementó el programa “Secundaria Aprende”, que es una transformación profunda en la forma de aprender.

Y como parte del mismo plan, la Ciudad de Buenos Aires impulsa el programa “Ser Docente”, que es una actualización integral del proceso de formación de los maestros para potenciarlos y mejorar cada etapa de su trayectoria de una manera acorde con los desafíos actuales.

Con estas acciones, la Ciudad reafirma su compromiso con una educación pública de calidad, entendiendo que la infraestructura escolar es un pilar esencial para acompañar el crecimiento, la innovación y el desarrollo de las próximas generaciones.

Las cinco principales obras en ejecución en escuelas porteñas

• Escuela Técnica N°1 “Ingeniero Otto Krause”, en Monserrat.

• Colegio N°3 “Mariano Moreno”, en Almagro.

• Instituto Superior de Educación Física N°1 “Dr. Enrique Romero Brest”, en Núñez.

• Escuela Primaria Común N° 30 “Granaderos de San Martín”, Palermo.

• Instituto “Félix Fernando Bernasconi”, en Parque Patricios.