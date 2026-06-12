Más iluminación y seguridad en las veredas: Ciudad suma 11.000 nuevas luces peatonales

Las tareas comenzaron en marzo y ya se instalaron más de 3000 luminarias. Aunque el plan se desarrolló a partir de una evaluación técnica general realizada sobre el alumbrado porteño, también permite dar respuesta a pedidos vecinales puntuales por mejoras de iluminación, que ingresan a través de los múltiples canales de atención ciudadana con los que cuenta la Ciudad, como el chat con Boti, la línea 147 o la web de BA Colaborativa.

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Una red de alumbrado 100% LED

Este nuevo plan de luminarias se suma al conjunto de acciones que lleva adelante el Ministerio de Espacio Público para fortalecer y modernizar el alumbrado público porteño. La Ciudad cuenta con una red de 202.500 luminarias LED, que suponen un ahorro energético superior al 50% respecto de las luminarias tradicionales, y cuyo estado es monitoreado de forma remota a través del sistema de telegestión para que cualquier falla pueda ser resuelta en el menor tiempo posible.

A través del Plan de Recambio Tecnológico, la Ciudad está renovando las luminarias instaladas entre 2013 y 2017 que cumplieron su vida útil. El proyecto reutiliza las carcasas existentes y reemplaza únicamente las placas LED y drivers, sin necesidad de adquirir nuevos equipos. En 2024 se renovaron 7.100 luminarias; en 2025, se cambiaron 35.000; y se proyectan otras 35.000 para este año.

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El plan de nuevas luminarias peatonales es independiente de ese proceso de recambio tecnológico: no reemplaza luminarias existentes, sino que incorpora en toda la Ciudad nuevos puntos de luz orientados específicamente a la vereda para mejorar la seguridad y la visibilidad de las vías peatonales.