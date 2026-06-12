Más iluminación y seguridad en las veredas: Ciudad suma 11.000 nuevas luces peatonales

Son luminarias LED orientadas hacia la vereda para mejorar la seguridad de los peatones. Se usan columnas existentes donde antes solo había iluminación sobre la calzada.En 2026, la red de luminarias peatonales aumentará más del 15%.
La Ciudad de Buenos Aires incorporará este año 11.000 nuevas luminarias peatonales, lo que representa un crecimiento de más del 15% para la red de alumbrado peatonal existente. La iniciativa apunta a mejorar la iluminación en las veredas y a reducir las zonas de penumbra provocadas por el arbolado urbano, incrementando así la seguridad de peatones y vecinos durante el horario nocturno.
“Tenemos una red de alumbrado público enorme que modernizamos y ampliamos todos los años porque cada espacio público tiene su particularidad: no es lo mismo la calle, una vereda, una plaza o un gran parque. Donde haya que reforzar la iluminación, vamos a hacerlo. El espacio público bien iluminado es más seguro y accesible", afirmó Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público.
Las nuevas luminarias son LED, se instalan en columnas ya existentes, a seis metros de altura, pero orientadas hacia la vereda, lo que las diferencia de las luminarias viales tradicionales, instaladas a mayor altura en la misma columna, que apuntan a la calle. Es decir, se trata de un complemento a la iluminación existente: mientras la red vial ilumina la calle y la cuadra en general, la red peatonal refuerza la iluminación del espacio por el que caminan las personas.
Antes de este plan, la Ciudad contaba con aproximadamente 66.000 luminarias peatonales instaladas. Con la incorporación de las 11.000 previstas para 2026, la red crecerá un 16,6%. Y si se consideran las 1.000 adicionales ya programadas para 2027, el aumento total respecto del punto de partida superará el 18%. Algunos de los barrios que verán especialmente reforzada su iluminación peatonal son Mataderos, Nueva Pompeya, Villa Urquiza, Villa del Parque, Devoto, Lugano, Saavedra, Liniers, Villa Riachuelo, Belgrano y Monte Castro.
Las tareas comenzaron en marzo y ya se instalaron más de 3000 luminarias. Aunque el plan se desarrolló a partir de una evaluación técnica general realizada sobre el alumbrado porteño, también permite dar respuesta a pedidos vecinales puntuales por mejoras de iluminación, que ingresan a través de los múltiples canales de atención ciudadana con los que cuenta la Ciudad, como el chat con Boti, la línea 147 o la web de BA Colaborativa.
Este nuevo plan de luminarias se suma al conjunto de acciones que lleva adelante el Ministerio de Espacio Público para fortalecer y modernizar el alumbrado público porteño. La Ciudad cuenta con una red de 202.500 luminarias LED, que suponen un ahorro energético superior al 50% respecto de las luminarias tradicionales, y cuyo estado es monitoreado de forma remota a través del sistema de telegestión para que cualquier falla pueda ser resuelta en el menor tiempo posible.
A través del Plan de Recambio Tecnológico, la Ciudad está renovando las luminarias instaladas entre 2013 y 2017 que cumplieron su vida útil. El proyecto reutiliza las carcasas existentes y reemplaza únicamente las placas LED y drivers, sin necesidad de adquirir nuevos equipos. En 2024 se renovaron 7.100 luminarias; en 2025, se cambiaron 35.000; y se proyectan otras 35.000 para este año.
El plan de nuevas luminarias peatonales es independiente de ese proceso de recambio tecnológico: no reemplaza luminarias existentes, sino que incorpora en toda la Ciudad nuevos puntos de luz orientados específicamente a la vereda para mejorar la seguridad y la visibilidad de las vías peatonales.
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