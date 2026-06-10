A una pareja de jubilados le robaron casi un millón de dólares con el "cuento del tío"

Una cómplice de los delincuentes se hizo pasar por la hija de las víctimas y, luego, los "empleados bancarios" tomaron el dinero de los ancianos de 82 y 83 años. Ocurrió en la ciudad de Santa Fe.
Una pareja de jubilados fue engañada mediante la modalidad conocida como “cuento del tío” en la ciudad de Santa Fe y sufrió el robo de una suma estimada entre 800 mil y un millón de dólares, dinero que constituía los ahorros acumulados durante toda su vida.
El hecho ocurrió alrededor de las 18:50 en una vivienda ubicada sobre calle Francia al 1800, entre Irigoyen Freyre e Hipólito Yrigoyen. Durante la maniobra, el dueño de casa resultó con lesiones leves luego de ser empujado por los delincuentes.
Según informó Aire de Santa Fe, las víctimas, un hombre de 82 años y una mujer de 83, recibieron una llamada telefónica de una mujer que se hizo pasar por su hija. La impostora les aseguró que dos personas pasarían por el domicilio para retirar los dólares y depositarlos en una sucursal del Banco Nación.
Poco después se presentaron dos hombres que afirmaron ser empleados bancarios. Al momento de concretar la entrega del dinero, empujaron al jubilado y escaparon con los fajos de dólares.
Tras advertir que habían sido víctimas de un engaño al comunicarse con sus familiares, los damnificados alertaron al 911. Efectivos de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I acudieron al lugar, tomaron declaración a las víctimas y comenzaron las primeras tareas investigativas.
Además, se analizaron registros de cámaras de seguridad que permitieron detectar la huida de los sospechosos en un Peugeot negro que circuló hacia el norte por calle Francia. La investigación quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación, que trabaja para identificar a los responsables y esclarecer cómo se desarrolló la estafa.