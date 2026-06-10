A una pareja de jubilados le robaron casi un millón de dólares con el "cuento del tío"

Tras advertir que habían sido víctimas de un engaño al comunicarse con sus familiares, los damnificados alertaron al 911. Efectivos de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I acudieron al lugar, tomaron declaración a las víctimas y comenzaron las primeras tareas investigativas.

Además, se analizaron registros de cámaras de seguridad que permitieron detectar la huida de los sospechosos en un Peugeot negro que circuló hacia el norte por calle Francia. La investigación quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación, que trabaja para identificar a los responsables y esclarecer cómo se desarrolló la estafa.