Villa Gesell: detuvieron a la mujer acusada por la muerte de su hija de dos años

La autopsia reveló que la niña falleció como consecuencia de una broncoaspiración mientras tomaba la mamadera, al tiempo que no se hallaron signos de violencia.

El delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo se encuentra tipificado en los términos de los artículos 106 (primer y tercer párrafo, de acuerdo con el 107, del Código Penal y posee una pena de entre cinco a 15 años de prisión.

La muerte de sus otras dos hijas

La muerte de la nena reavivó un caso que había conmocionado a la ciudad costera. En 2018, la madre fue absuelta en un juicio por la muerte de Yazmín, su bebé de 11 meses que falleció en Mar del Plata en 2016.

En aquel momento, ella y quien era su pareja en ese entonces abandonaron la casa en la que vivían y permanecieron varios días ocultos, mientras eran intensamente buscados. Sin embargo, una semana después, se entregaron.

Por esa causa estuvieron detenidos durante casi dos años y siempre sostuvieron su inocencia. Pero el expediente tuvo una fuerte repercusión pública.

Durante el juicio también se analizó la muerte de otra hija de la mujer, una beba de seis meses que había fallecido en 2013. Los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert evaluaron los informes médicos y descartaron lesiones traumáticas o indicios de abuso sexual. En ambos casos, las muertes fueron atribuidas a complicaciones respiratorias.