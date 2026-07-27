Tiroteo en plena calle: Policía de la Ciudad se defendió de un intento de robo y mató al motochorro

Uno de los sospechosos intentó huir a pie tras recibir un disparo, pero cayó herido a pocos metros. Personal de emergencias acudió al lugar, aunque solo pudo constatar su fallecimiento. Las autoridades lo identificaron como B.L.M., de 17 años, domiciliado en José C. Paz.

Los investigadores secuestraron una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros que estaba en poder del adolescente fallecido. De acuerdo con las primeras verificaciones, el arma no presentaba pedido de secuestro vigente. El segundo atacante también habría sido alcanzado por un disparo, aunque consiguió escapar en la moto utilizada para cometer el robo. Se detalló que huyó en dirección a la Ruta Provincial 197 y continúa siendo intensamente buscado.

La causa quedó en manos de la UFI N° 18 de Malvinas Argentinas, que la caratuló como tentativa de robo y homicidio en el marco de un enfrentamiento armado. Por disposición de la fiscalía, la escena fue preservada para el trabajo de los peritos, que relevaron impactos de bala y otras evidencias sobre la calzada.