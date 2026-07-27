Tiroteo en plena calle: Policía de la Ciudad se defendió de un intento de robo y mató al motochorro

El enfrentamiento ocurrió cuando un agente que estaba de franco fue sorprendido por dos asaltantes armados. Uno murió en el lugar y el otro logró escapar, aunque fue herido.
Un violento intento de robo terminó con un delincuente muerto este sábado por la mañana en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas. Un efectivo de la Policía de la Ciudad, que se encontraba fuera de servicio, se defendió de un asalto mientras circulaba en moto y abatió a uno de los atacantes. El otro sospechoso logró escapar y permanece prófugo.
La secuencia ocurrió sobre la Ruta 8, entre Baroni y Chile, y fue registrada por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa el momento en que dos motochorros interceptan a la víctima con la intención de robarle la Honda Tornado en la que viajaba junto a un acompañante.
Según la reconstrucción de la escena, ambos ocupantes descendieron del rodado tras ser amenazados con un arma de fuego. Mientras retrocedían algunos metros, los asaltantes continuaban con la intimidación hasta que la situación derivó en un intercambio de disparos a plena luz del día.
Durante el enfrentamiento, uno de los ladrones efectuó al menos dos tiros contra el oficial, aunque ninguno logró alcanzarlo. Frente a esa agresión, el agente respondió con su arma reglamentaria y repelió el ataque.
Uno de los sospechosos intentó huir a pie tras recibir un disparo, pero cayó herido a pocos metros. Personal de emergencias acudió al lugar, aunque solo pudo constatar su fallecimiento. Las autoridades lo identificaron como B.L.M., de 17 años, domiciliado en José C. Paz.
Los investigadores secuestraron una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros que estaba en poder del adolescente fallecido. De acuerdo con las primeras verificaciones, el arma no presentaba pedido de secuestro vigente. El segundo atacante también habría sido alcanzado por un disparo, aunque consiguió escapar en la moto utilizada para cometer el robo. Se detalló que huyó en dirección a la Ruta Provincial 197 y continúa siendo intensamente buscado.
La causa quedó en manos de la UFI N° 18 de Malvinas Argentinas, que la caratuló como tentativa de robo y homicidio en el marco de un enfrentamiento armado. Por disposición de la fiscalía, la escena fue preservada para el trabajo de los peritos, que relevaron impactos de bala y otras evidencias sobre la calzada.