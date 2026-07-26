Daniel Scioli habló tras el intento de robo en su casa

El funcionario agradeció la intervención coordinada de efectivos nacionales, provinciales y municipales luego del asalto frustrado en su vivienda de Tigre.
Daniel Scioli se refirió este domingo por primera vez al intento de robo que sufrió en su vivienda de Villa La Ñata, en el partido bonaerense de Tigre, y destacó la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad que evitaron el ingreso de los delincuentes. Durante su participación en la inauguración de la 138ª Exposición Rural de Palermo, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación agradeció el trabajo conjunto de las autoridades nacionales, provinciales y municipales tras el episodio, por el que ya hay dos detenidos.
"Agradezco a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, al ministro de Seguridad de la Provincia y a todo el municipio de Tigre", expresó Scioli ante la prensa. El intento de asalto ocurrió durante la madrugada del miércoles, cuando tres hombres armados, con máscaras de payaso y guantes, llegaron hasta la propiedad a bordo de un Peugeot 207 blanco con la intención de ingresar al inmueble.
Según la investigación, uno de los sospechosos intentó activar el mecanismo de apertura del portón principal cerca de las 3 de la madrugada, pero la maniobra fue advertida por efectivos de la División Custodia y Traslados de la Policía Federal Argentina (PFA), que monitoreaban las cámaras de seguridad de la vivienda. Los custodios dieron la voz de alto, activaron el cierre automático del acceso y frustraron el ingreso. En medio de la fuga, uno de los delincuentes habría apuntado con un arma de fuego hacia los policías antes de escapar junto a sus cómplices.
La pesquisa permitió identificar a dos de los presuntos autores gracias a la patente del vehículo registrada por las cámaras de seguridad. Se trata de Brian Orona, detenido en Ensenada, y Santiago Grandicelli, quien posteriormente se presentó de manera voluntaria en una comisaría. Durante los allanamientos se secuestraron máscaras de payaso, la ropa utilizada en el hecho, dispositivos electrónicos y el automóvil empleado para el intento de robo.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es que Orona integró durante 11 años la custodia personal de Scioli cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires, por lo que conocía la vivienda y los movimientos habituales del funcionario. Ambos imputados quedaron acusados de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, y por haber actuado en poblado y en banda, en grado de tentativa, mientras continúa la búsqueda del tercer integrante del grupo, que permanece prófugo.
comentar