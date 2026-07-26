Daniel Scioli habló tras el intento de robo en su casa

Según la investigación, uno de los sospechosos intentó activar el mecanismo de apertura del portón principal cerca de las 3 de la madrugada, pero la maniobra fue advertida por efectivos de la División Custodia y Traslados de la Policía Federal Argentina (PFA), que monitoreaban las cámaras de seguridad de la vivienda. Los custodios dieron la voz de alto, activaron el cierre automático del acceso y frustraron el ingreso. En medio de la fuga, uno de los delincuentes habría apuntado con un arma de fuego hacia los policías antes de escapar junto a sus cómplices.