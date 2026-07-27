Subte Línea B: un hombre murió arrollado por una formación

La víctima, de 65 años, se arrojó a las vías en el momento en que la formación ingresaba a la estación Malabia. El servicio estuvo interrumpido durante más de dos horas.
Un hombre murió este lunes tras ser arrollado por una formación de la Línea B de subte, en la estación Malabia, y provocó que el servicio estuviera interrumpido durante más de dos horas.
Según informaron el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y la empresa concesionaria Emova, la víctima tenía 65 años y se arrojó a las vías en el momento en que la formación ingresaba a la estación.
La compañía concesionaria realizó el corte del suministro eléctrico y la evacuación de lugar, de manera inmediata, lo que derivó en la interrupción del servicio que une el barrio de Villa Urquiza con el microcentro. Miles de pasajeros se vieron afectados por la situación.
El área de la estación Malabia quedó bajo resguardo policial mientras se desarrollaban las pericias y se avanzaba con la investigación judicial. Las cámaras de seguridad y los testimonios de personas presentes serán clave para reconstruir el hecho.
Finalmente, las formaciones de la Línea B del subte volvieron a circular entre las estaciones Leandro N. Alem y Juan Manuel de Rosas.
En abril pasado, vale recordar, una pasajera de 70 años había sido arrollada por una formación de esta línea en la estación Federico Lacroze y sufrió la amputación de su pierna derecha.
La mujer fue embestida y permaneció debajo de uno de los vagones, por lo que personal de Bomberos de la Ciudad concurrió al lugar. Las autoridades lograron rescatarla y, luego, determinaron su traslado al Hospital Pirovano por politraumatismos.
La víctima padeció la amputación de su pierna derecha al momento del accidente, lo que generó conmoción entre quienes se encontraban en el lugar.
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