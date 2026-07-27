Subte Línea B: un hombre murió arrollado por una formación

Finalmente, las formaciones de la Línea B del subte volvieron a circular entre las estaciones Leandro N. Alem y Juan Manuel de Rosas.

En abril pasado, vale recordar, una pasajera de 70 años había sido arrollada por una formación de esta línea en la estación Federico Lacroze y sufrió la amputación de su pierna derecha.

La mujer fue embestida y permaneció debajo de uno de los vagones, por lo que personal de Bomberos de la Ciudad concurrió al lugar. Las autoridades lograron rescatarla y, luego, determinaron su traslado al Hospital Pirovano por politraumatismos.

La víctima padeció la amputación de su pierna derecha al momento del accidente, lo que generó conmoción entre quienes se encontraban en el lugar.