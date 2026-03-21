Accidente en la Ruta 9: un camión chocó a un auto en Campana y murió una mujer

La joven que sobrevivió quedó atrapada entre los hierros y fue rescatada por los Bomberos Voluntarios de Campana, que debieron cortar la carrocería para liberarla. Luego fue trasladada en grave estado al Hospital Municipal San José.

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El hecho generó además un segundo accidente a pocos metros, cuando otro camión embistió a tres vehículos que habían reducido la velocidad al advertir el primer choque. La situación derivó en un siniestro en cadena que complicó aún más la circulación.

Tras el operativo, el tránsito en la zona permanecía restringido, con reducción a un solo carril mientras se realizaban las pericias y se removían los vehículos involucrados. Autoridades indicaron que la traza permanecería afectada durante varias horas.