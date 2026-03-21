Accidente en la Ruta 9: un camión chocó a un auto en Campana y murió una mujer

El choque ocurrió en el kilómetro 75 cuando un auto detenido por una falla fue impactado desde atrás por un camión; otra joven resultó herida grave y hubo un segundo accidente.
Una mujer murió este sábado tras un accidente en la Ruta 9, a la altura de Campana, cuando el auto en el que viajaba fue embestido desde atrás por un camión. El siniestro ocurrió en el kilómetro 75, mano a Rosario, mientras el vehículo se encontraba detenido sobre la banquina por un desperfecto.
La víctima permanecía dentro de un Peugeot 206 junto a otra joven al momento del impacto. Como consecuencia del choque, falleció en el lugar, mientras que la otra ocupante resultó gravemente herida y debió ser rescatada por los bomberos.
Según las primeras informaciones, el grupo de ocupantes era oriundo de Zárate y se había trasladado hasta la terminal de Campana para buscar a dos mujeres que llegaban desde Córdoba. Al detectar una falla mecánica, dos de los jóvenes descendieron del vehículo para revisarlo.
En ese contexto, las dos mujeres permanecieron dentro del auto detenido cuando fueron impactadas violentamente desde atrás por un camión. El golpe provocó daños de extrema gravedad en la estructura del vehículo. Fuentes del caso indicaron que las valijas y pertenencias que estaban dentro del auto agravaron las consecuencias del impacto, ya que comprimieron el habitáculo y dejaron a las ocupantes atrapadas.
La joven que sobrevivió quedó atrapada entre los hierros y fue rescatada por los Bomberos Voluntarios de Campana, que debieron cortar la carrocería para liberarla. Luego fue trasladada en grave estado al Hospital Municipal San José.
El hecho generó además un segundo accidente a pocos metros, cuando otro camión embistió a tres vehículos que habían reducido la velocidad al advertir el primer choque. La situación derivó en un siniestro en cadena que complicó aún más la circulación.
Tras el operativo, el tránsito en la zona permanecía restringido, con reducción a un solo carril mientras se realizaban las pericias y se removían los vehículos involucrados. Autoridades indicaron que la traza permanecería afectada durante varias horas.
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