Cerraron la autopista Dellepiane por obras: cuándo volverán a abrirla al tránsito

autopistadellepiane1 El objetivo de las obras en la autopista Dellepiane es mejorar la conectividad, reforzar la seguridad vial y modernizar los accesos a los barrios cercanos.

Las obras en la autopista Dellepiane

Las tareas actuales incluyen la instalación de un nuevo cruce vehicular y peatonal sobre la calle Río Negro, que permitirá reconectar ambos lados del barrio históricamente divididos por la autopista. El puente anterior fue retirado en diciembre por no ajustarse al nuevo diseño vial ni a las colectoras en construcción.

Según estimaciones oficiales, el plan beneficiará a unos 200.000 vehículos que circulan diariamente por la autopista, reducirá los tiempos de viaje para 15.000 usuarios del transporte público y mejorará la calidad de vida de 63.000 vecinos de la zona. Entre las principales obras se destaca la creación de un parque lineal de cuatro kilómetros, con espacios deportivos, juegos infantiles, pistas de atletismo y senderos peatonales y ciclovías.

Asimismo, se proyecta la construcción de un corredor exclusivo para colectivos, con doble sentido de circulación y seis paradores centrales protegidos del tránsito general. Este corredor se iniciará en Piedra Buena y se conectará con el Metrobus de la AU 25 de Mayo, incorporando además pasarelas elevadas con accesibilidad universal, señalización específica e iluminación renovada.

El rediseño contempla también la reorganización de accesos y salidas, la renovación de defensas laterales, la instalación de sistemas de absorción de impactos y la extensión de las colectoras Norte y Sur entre Piedra Buena y Rucci.

Por último, el plan incluye obras hidráulicas en la cuenca del Cildáñez para prevenir inundaciones. Se están construyendo dos nuevos conductos que suman 2.700 metros, junto con la instalación de 247 sumideros adicionales. Estas mejoras beneficiarán directamente a más de 3.700 vecinos afectados por anegamientos recurrentes, consolidando un enfoque integral en la modernización de la autopista y su entorno.