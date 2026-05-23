Procesaron al ex Puma Patricio Albacete por violencia de género

El expediente también describe un segundo episodio en el que el exrugbier habría interceptado nuevamente a su expareja cuando ella intentaba abandonar el departamento tras una discusión y presuntas agresiones físicas. Para el magistrado, ambos hechos formaron parte de una misma secuencia de violencia y control.

En tanto, los “Hechos n° 3, 4 y 5” fueron calificados como lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, bajo los artículos 89 y 92 del Código Penal en función del artículo 80, incisos 1° y 11°. El juez sostuvo que existían elementos suficientes para considerar configurados los delitos investigados tanto en su aspecto objetivo como subjetivo.

El video de la agresión que sufrió Pamela Pombo

La resolución remarcó que los episodios denunciados no podían analizarse de manera aislada, sino dentro de “una misma dinámica vincular atravesada por violencia física, intimidación y control”. El fallo además destacó el temor manifestado por Pombo frente a su expareja y las medidas que adoptaba para resguardarse.

En relación con el denominado “Hecho n° 6”, la Justicia puso el foco en las situaciones de hostigamiento denunciadas por la víctima. Según el expediente, Pombo expresó que necesitaba mantener conversaciones únicamente en lugares con cámaras de seguridad, circunstancia que el magistrado consideró reveladora del contexto de violencia de género.

Para fundamentar la acusación de privación ilegítima de la libertad, el juez citó jurisprudencia y doctrina que sostienen que no es necesario impedir completamente la circulación de una persona, sino que alcanza con restringir o condicionar su libertad ambulatoria dentro de los límites impuestos por quien ejerce el control.