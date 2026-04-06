La confesión de Rosario Ortega, la hija menor de Palito, a sus 40 años: "soy bisexual"

ROSARIO, Y SU COSTADO MÁS REAL

Rosario contó que antes de sus treinta años estuvo en pareja con dos mujeres y que después de eso pasó casi una década de relaciones con hombres. "Estuve con dos mujeres más, pero más a los veintiocho, veintinueve años y lo sentí algo más tabú”, recordó. "Después de ahí nunca más por más de diez años. Entonces ahí dije: ‘Cuando te pasan esas cosas que te dicen: ‘Ah, estás en esa fase’’. Y me creí un poco ese relato. ¿Y no puede ser que de repente te des cuenta que te gustan las dos cosas?. Y te puede pasar a los treinta años, a los cuarenta, a los cincuenta, veinte”.

Rosario Ortega, apertura La confesión de Rosario Ortega, la hija menor de Palito Ortega a sus 40 años.

“A mí lo que me pasó fue decir: ‘Ah, fue toda mi vida una mentira’. Dije como: ‘En realidad yo soy gay, ¿y qué?, tuve novios y era todo...’ Pero porque era muy ingenua también. Tampoco se hablaba tanto, digo, era un poco más tabú. Pero igual yo dije eso como: ‘Ah, entonces no soy heterosexual y no me gustan los hombres’, y me lo tomé mal”, cerró el tema, Ortega.