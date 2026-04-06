La confesión de Rosario Ortega, la hija menor de Palito, a sus 40 años: "soy bisexual"

La hija del popular cantante habló de sus elecciones íntimas. La cantante reveló que le gustan tanto los hombres como las mujeres.
Por primera vez, Rosario Ortega, la hija menor de Ramón Palito, habló de sus elecciones íntimas. Dedicada a la música hace años, una de las herederas del imperio artístico se sinceró sobre su presente a la hora de las elecciones sexuales y de pareja. "Me da igual pensar mi futuro con un hombre que con una mujer".
"Tengo cuarenta pero me siento de treinta, treinta y dos... No son los cuarenta de antes, de ´señora de las cuatro décadas´, que era un bajón total... Yo estoy en la generación del medio, que es muy diructiva en un montón de cosas. Por ejemplo, mi hermana, Julieta, me lleva más de diez años y ella no se cuestionó un montón de cosas, yo si, por ejemplo, el tener hijos", comenzó Rosario, a analizar en una charla de podcast, con Lola Del Carril.
"Yo, por suerte, congelé óvulos a mis treinta y cinco años y eso hizo que no me persiga tanto con la pregunta. Me gustaría tener hijos. Pasé por muchas parejas, soy alguien que me gusta experimentar. Me da igual pensar mi futuro con un hombre que con una mujer. Me considero bisexual", compartió, Ortega.
"Ya aprendimos que uno hoy es una cosa y que mañana, es otra. Por eso, no sirven mucho las etiquetas. A juzgar por mi historial, estoy en un setenta, treinta. Hombres setenta. De acá en más no lo sé, ¿entendés? Entonces no me animo a decir soy esto. Pero sí, mi historial dice que sí y me parece más fácil por ahí es lo que más hice en mi vida. Me es más fácil por ahí relacionarme con un hombre”, desarrolló, la también hija de Evangelina Salazar.
Rosario contó que antes de sus treinta años estuvo en pareja con dos mujeres y que después de eso pasó casi una década de relaciones con hombres. "Estuve con dos mujeres más, pero más a los veintiocho, veintinueve años y lo sentí algo más tabú”, recordó. "Después de ahí nunca más por más de diez años. Entonces ahí dije: ‘Cuando te pasan esas cosas que te dicen: ‘Ah, estás en esa fase’’. Y me creí un poco ese relato. ¿Y no puede ser que de repente te des cuenta que te gustan las dos cosas?. Y te puede pasar a los treinta años, a los cuarenta, a los cincuenta, veinte”.
“A mí lo que me pasó fue decir: ‘Ah, fue toda mi vida una mentira’. Dije como: ‘En realidad yo soy gay, ¿y qué?, tuve novios y era todo...’ Pero porque era muy ingenua también. Tampoco se hablaba tanto, digo, era un poco más tabú. Pero igual yo dije eso como: ‘Ah, entonces no soy heterosexual y no me gustan los hombres’, y me lo tomé mal”, cerró el tema, Ortega.
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