Alarmante: el 90% de los pedófilos presos reciben beneficios

Así, una organización alertó que más del 90% de los pedófilos que resultan detenidos por causas graves reciben beneficios excarcelatorios y apenas están en libertad reinciden, en la mayoría de los hechos con mayor virulencia.

"Está claro que el Estado no puede con todo. Y lo dice alguien que siempre está pidiendo que las instituciones brinden todo lo que pueden. La sociedad entera tiene que tomar real dimensión de este flagelo de la pedofilia, del que no escapa absolutamente nadie. Sin embargo, la Justicia es cómplice muchas veces de situaciones aberrantes porque dejan en libertad a más del 90% de las personas con causas por pedofilia", indicó María Elena Leuzzi, titular de la Asociación de Víctimas de Violaciones (AVIVI).

Para la experta, "los jueces y fiscales tienen herramientas legales para mantener a los pedófilos donde tienen que estar, presos. Pero muchos hacen la vista gorda y les dan el mismo tratamiento que los delincuentes comunes, cuando se sabe que no se recuperan. Al contrario, cuando los liberan lo que sucede es que apenas pisan la calle vuelven a delinquir y esta vez con mayor violencia para las víctimas, porque es como si desde el Estado les dijeran que pueden hacer lo que quieran, total no importa nada".

"No debió pasar"

"Es perverso lo que sucede. El caso del árbitro Martín Bustos es un ejemplo claro, porque estamos ante un agresor sexual que es un depredador serial. Pero a los pocos meses ya está en la calle con un beneficio excarcelatorio. Esto no debió pasar. Y resulta peor si pensamos que Bustos estaba preso por una causa que explotó en los medios como pocas otras. Imaginen lo que sucede con casos que no tienen difusión. A veces son apenas días los que pasan en la cárcel. No se curan los pedófilos. Se portan bien en la cárcel, que es lo mismo que hacen afuera, simulan, se ponen disfraces de personas inofensivas", dijo Leuzzi.

En ese mismo sentido, la titular de AVIVI señaló que "en muchos países del mundo ya se entendió que los pedófilos no tienen cura, no mejoran, entonces se desarrollaron protocolos para prevenir casos graves, por eso cuando uno es detenido en una situación como grooming, que es el acoso a menores por internet, ya se activan los alertas y van presos. No los liberan a los pocos días, porque se sabe que esa persona lo que hará es continuar intentando tener contacto físico con chicas y chicos, y no van a parar hasta lograrlo".

Por otra parte, Leuzzi explicó que "es necesario que se comience a aplicar a fondo en las escuelas la Educación Sexual Integral (ESI), porque es la herramienta que las chicas y los chicos necesitan ya para defenderse de estos tipos, que no son monstruos, sino que son personas con este problema y nada los detiene, salvo que los metan presos".

Sin cura ni mejoras

"Puede resultar antipático, pero en todo el mundo los estudios psiquiátricos sostienen que los depredadores sexuales no tienen cura.Tampoco mejoran con tratamiento. La ESI es fundamental, pero también necesitamos mayor control en los entornos familiares de las chicas y los chicos, porque actualmente los pedófilos abordan a sus víctimas por las diversas plataformas que ofrece la tecnología", señaló Leuzzi.

Finalmente, manifestó que "en AVIVI lamentablemente recibimos a las víctimas cuando los hechos ya están consumados, es decir con chicas y chicos que ya padecieron los abusos luego de la seducción. Entonces, por esa razón es que pedimos a las familias, las escuelas y los entornos adultos que estén muy atentos a las personas desconocidas que se conectan con nuestros niños".

