Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un nuevo sospechoso

Personal de la División Investigaciones Comunales 7 realizó tareas en la zona luego de recibir una denuncia el pasado 23 de febrero y concretó el arresto del delincuente en el cruce de las calles Primero de Mayo y Mom, en el barrio porteño de Nueva Pompeya. Los oficiales lo demoraron y de inmediato se pusieron en contacto con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 57.

Con la detención de Godoy, ya son 16 los arrestados por los crímenes de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados en el patio de una casa de Florencio Varela. Las autopsias confirmaron que las chicas fueron torturadas, golpeadas y asesinadas.

En paralelo, hay tres sospechosos que continúan prófugos y tienen pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol. La principal hipótesis de los investigadores es que podrían encontrarse en la ciudad peruana de Trujillo.

Ahora, la Justicia deberá avanzar sobre la participación que tuvo cada uno de los acusados en el secuestro, traslado y homicidio de las víctimas.