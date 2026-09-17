Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un nuevo sospechoso

Se encontraba arrestado por otra causa. Según los investigadores, permaneció en la casa donde ocurrieron los asesinatos de las chicas e integraba el circulo de confianza de "Pequeño J", el supuesto autor intelectual del triple crimen.
A casi un año del triple crimen con sello narco ocurrido en Florencio Varela, donde asesinaron a Morena Verdi (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), un nuevo sospechoso fue arrestado este jueves y ya son 16 los detenidos en la investigación.
Se trata de David Godoy, que será indagado en las próximas horas por el juez federal del Departamento Judicial de Morón, Jorge Rodríguez. El hombre habría estado en la Chevrolet Tracker blanca que trasladó a las víctimas durante la noche del 19 de septiembre del año pasado. Incluso, el avance de la causa permitió establecer que Godoy permaneció en la casa hasta las 5 de la madrugada y formaba parte del círculo de confianza de “Pequeño J”, señalado como autor intelectual de los asesinatos.
A partir de esta detención, se ordenó la prórroga del secreto de sumario hasta la indagatoria del acusado.
Godoy permanecía detenido en una alcaidía de la Ciudad de Buenos Aires por otra causa en la que era investigado por asaltar supermercados. El implicado irrumpió a mano armada en un comercio de Parque Chacabuco, donde amenazó a punta de pistola a un hombre en la avenida Cobo al 1600.
Personal de la División Investigaciones Comunales 7 realizó tareas en la zona luego de recibir una denuncia el pasado 23 de febrero y concretó el arresto del delincuente en el cruce de las calles Primero de Mayo y Mom, en el barrio porteño de Nueva Pompeya. Los oficiales lo demoraron y de inmediato se pusieron en contacto con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 57.
Con la detención de Godoy, ya son 16 los arrestados por los crímenes de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados en el patio de una casa de Florencio Varela. Las autopsias confirmaron que las chicas fueron torturadas, golpeadas y asesinadas.
En paralelo, hay tres sospechosos que continúan prófugos y tienen pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol. La principal hipótesis de los investigadores es que podrían encontrarse en la ciudad peruana de Trujillo.
Ahora, la Justicia deberá avanzar sobre la participación que tuvo cada uno de los acusados en el secuestro, traslado y homicidio de las víctimas.
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