Caso Ángel López: harán una nueva pericia para determinar la causa de muerte

El estudio se realizará el 21 de octubre en Buenos Aires y buscará establecer el origen de las lesiones detectadas en el cuero cabelludo del niño.
Una nueva pericia médica se realizará en el marco de la investigación por la muerte de Ángel López, el niño que falleció en Comodoro Rivadavia. El estudio fue solicitado por las defensas de Mariela Altamirano, madre del menor, y Maicol González, su padrastro.
La medida fue fijada para el próximo 21 de octubre en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí serán examinadas las muestras biológicas que fueron trasladadas desde Comodoro Rivadavia.
El objetivo será determinar la causa de muerte de Ángel y establecer si las infiltraciones de sangre detectadas en el cuero cabelludo tienen relación con su fallecimiento.
Según explicó Roberto Castillo, querellante en la causa, las defensas solicitaron un nuevo análisis porque no están de acuerdo con las conclusiones de las pericias realizadas anteriormente.
“La defensa no está de acuerdo con los resultados de las pericias anteriores dado que brinda dos causales de muerte: neumonía de manera concomitante con veinte impactos en la cabeza”, explicó Castillo.
La nueva evaluación buscará precisar cuándo se produjeron las lesiones en el cuero cabelludo y si esas infiltraciones de sangre pueden considerarse una causa concomitante de la muerte junto con el cuadro respiratorio que presentaba el niño.
Las muestras biológicas ya fueron trasladadas desde Comodoro Rivadavia a Buenos Aires y quedaron a disposición del Cuerpo Médico Forense para la realización del estudio.
La medida había sido solicitada por la defensa y fue autorizada por la Justicia luego de cumplirse las distintas instancias procesales. Ahora, el resultado de la pericia será incorporado a la investigación y podrá aportar nuevos elementos para establecer las circunstancias de la muerte de Ángel López.