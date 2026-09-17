Caso Ángel López: harán una nueva pericia para determinar la causa de muerte

“La defensa no está de acuerdo con los resultados de las pericias anteriores dado que brinda dos causales de muerte: neumonía de manera concomitante con veinte impactos en la cabeza”, explicó Castillo.

Qué analizarán en Buenos Aires

La nueva evaluación buscará precisar cuándo se produjeron las lesiones en el cuero cabelludo y si esas infiltraciones de sangre pueden considerarse una causa concomitante de la muerte junto con el cuadro respiratorio que presentaba el niño.

Las muestras biológicas ya fueron trasladadas desde Comodoro Rivadavia a Buenos Aires y quedaron a disposición del Cuerpo Médico Forense para la realización del estudio.

La medida había sido solicitada por la defensa y fue autorizada por la Justicia luego de cumplirse las distintas instancias procesales. Ahora, el resultado de la pericia será incorporado a la investigación y podrá aportar nuevos elementos para establecer las circunstancias de la muerte de Ángel López.