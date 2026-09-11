Callejero Fino seguirá detenido y liberaron a su primo

La Justicia estableció que el cantante era quien conducía la camioneta sin patente y que estaba al tanto de que había un arma en el rodado.
El fiscal Cosme Iribarren, a cargo de la causa que investiga a Callejero Fino por portación ilegal de armas, decidió liberar al primo del cantante y mantener detenido al músico luego de reconstruir lo que hizo el cantante las últimas 48 horas entes de su arresto y concluir que la pistola calibre .40 marca Glock hallada en la camioneta era de él.
La Justicia averiguó quién había utilizado la Volkswagen Amarok V6 sin patente interceptada en un control vehicular en Villa La Ñata, Tigre, durante el fin de semana del 30 de agosto.
El dato era clave porque el referente del RKT había asegurado la camioneta la manejaban varias personas y que por eso no sabía que había un arma en el interior del rodado. Sin embargo, el fiscal reconstruyó que fue el propio Callejero Fino quién la manejó la camioneta durante 48 horas previas a su detención.
El músico manejó hasta el Movistar Arena para ir a un recital y luego se movió por las zonas de Pilar y Tigre. El día de su detención, iba al cumpleaños de J Rei, el novio de María Becerra.
Con esa información, el fiscal Iribarren considera imposible que el cantante no supiera que el arma hallada en el vehículo al tiempo que entendió que su primo, que fue detenido el mismo procedimiento, no estaba vinculado al hecho.
Ante esta situación, decidió liberar al familiar y reformular la imputación contra Callejero Fino, ya que ahora está acusado de manera individual.
Callejero Fino tiene antecedentes que fueron determinantes para que la Justicia solicite su detención. Seis años atrás, el cantante cumplió una condena por robo a mano armada.
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