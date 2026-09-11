Callejero Fino seguirá detenido y liberaron a su primo

Con esa información, el fiscal Iribarren considera imposible que el cantante no supiera que el arma hallada en el vehículo al tiempo que entendió que su primo, que fue detenido el mismo procedimiento, no estaba vinculado al hecho.

Ante esta situación, decidió liberar al familiar y reformular la imputación contra Callejero Fino, ya que ahora está acusado de manera individual.

Callejero Fino tiene antecedentes que fueron determinantes para que la Justicia solicite su detención. Seis años atrás, el cantante cumplió una condena por robo a mano armada.