Policías robaron 9,4 kilos de cocaína que debían incinerar

La sustracción fue descubierta durante el propio procedimiento por Martín Innocente, secretario penal del Juzgado Federal N° 2 de Resistencia, quien advirtió movimientos irregulares cuando los policías Gustavo Quizama y Franco Ramírez, trasladaban una caja con droga desde la mesa de pesaje hacia una camioneta Toyota Hilux.

Innocente ordenó que la caja regresara para realizar un nuevo pesaje. En el primer control se habían registrado 8,700 kilos, mientras que en el segundo aparecieron 7,585 kilos, una diferencia superior a un kilogramo. Ante la sospecha, se solicitó una orden judicial para requisar la camioneta en la que se trasladaba la droga.

La inspección permitió encontrar nueve paquetes de cocaína dentro de la cabina, escondidos debajo de los asientos y entre las pertenencias de los agentes. Uno de los paquetes estaba dentro de la mochila de Juan Nicolás Almirón Núñez. En total, fueron recuperados 9,490 kilos de cocaína, cuyo valor al momento del procedimiento fue estimado en aproximadamente 142.350 dólares.

La Fiscalía sostiene que el episodio no fue una sustracción improvisada, sino una maniobra planificada con distribución de funciones. “Ha quedado acreditado que los Sres. Cabo Primero Gustavo Quizama, Subcomisario Franco Ramírez, Cabo Primero Juan Almirón Núñez, Cabo Néstor Urne Canteros, Sargento Gustavo Acosta y el Comisario Rubén Alegre, asistieron en fecha 18 de diciembre de 2025, al Polígono de Tiro de la Policía de la Provincia del Chaco, en el marco del procedimiento de incineración de material estupefaciente organizado por la Policía del Chaco”, señalaron los fiscales en la acusación.

El expediente también incluye a los cabos Gastón Villalba y Francisco García. Para Sabadini y Hilgenberg, los policías “llevaron a cabo la sustracción de material estupefaciente que tenía como objeto ser incinerado, quitándolo de la esfera de custodia oficial, para introducirlo a su esfera de custodia personal, para así tenerlos con la finalidad de, posteriormente, introducirlos en el mercado ilícito”.

Los investigadores detectaron además que el grupo había contemplado utilizar paquetes falsos para reemplazar parte de la droga sustraída. En una conversación, uno de los involucrados planteó: “Y cada uno tiene q hacer su jugada”. Ante la respuesta afirmativa, agregó: “Pero para mí allá es el dato y bueno si tenés yeso obviamente. Si podés cambiar, le metés”. En la mochila de Néstor Ariel Urne Canteros finalmente fue encontrado un paquete de yeso que simulaba ser cocaína.

La Fiscalía atribuyó al comisario Rubén Héctor César Alegre el rol de organizador y encuadró los hechos como “peculado” y “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por el número de personas y por tratarse de un funcionario público”. En el marco del nuevo sistema acusatorio, los fiscales solicitaron condenas de entre 8 y 15 años de prisión, además de multas, inhabilitación y costas para los ocho policías acusados.