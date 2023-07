Alertan por más de 8.000 ataques violentos a jubilados en lo que va del año

La cifra surge del nuevo informe sobre Delitos, Inseguridad y Violencia, desarrollado por la ONG Defendamos Buenos Aires con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados, donde quedó acreditado que la maldita inseguridad sigue siendo el peor de los flagelos que padecen los ancianos en la zona del AMBA.

“Para dar una idea, en los primeros seis meses de 2023, se produjeron 8.100 ataques salvajes contra los ancianos que viven en el denominado distrito AMBA, es decir la Ciudad de Buenos Aires más el Conurbano bonaerense. Estamos hablando de nada menos que 40 ataques cada día, en el lugar donde habitan el 80% de todos los jubilados argentinos. A raíz de estos graves actos delictivos, murieron 44 personas mayores en el mismo lapso", indicó el informe.

Ataques a jubilados en el AMBA: cuáles son las principales modalidades

"Hubo desde estafas con la modalidad ‘cuento del tío’, a robos en cajeros automáticos, robos perpetrados por bandas de motochorros en la vía pública, robos en su casa, bajo la modalidad ‘entradera’ o ‘salidera’ e, incluso, palizas dentro del hogar perpetradas por los mal llamados ‘cuidadores de ancianos’, que en realidad son delincuentes que buscan dañar o incluso matar al adulto mayor para quedarse con su casa o con sus bienes”, agregó el relevamiento.

Así, relata el caso descripto al comienzo. “Hace unas horas una jubilada fue víctima de una estafa telefónica, donde un delincuente que se hacía pasar por su nieto, la engañó diciéndole que el gobierno pensaba pagar la deuda externa con los depósitos en dólares de la gente y de ese modo le recomendó que vaya al banco y vaciara su caja de ahorro en dólares. De ese modo, la señora se encaminó a la sucursal bancaria del Banco Santander en la esquina de Alvear y Callao, en Recoleta, con una valija con rueditas para llevar con algo de seguridad, los 10.000 dólares que tenía depositados", dijo Javier Miglino, abogado experto en Seguridad y Director de Defendamos Buenos Aires.

"Obviamente alguien desde el banco avisó sobre la jubilada con la valija porque a los pocos metros de la sucursal, un delincuente se bajó de un auto, la esperó, la siguió, le arrancó la valija e incluso la arrastró sobre el asfalto porque la abuela no soltaba el equipaje. Por fin se soltó y el criminal abordó el coche que lo esperaba y desaparecieron”, relató Miglino.

jubiladosjpg.jpg Los jubilados son víctimas de distintas modalidades de ataque en el AMBA.

Otros casos de ataques contra jubilados

El maldito ‘oro manchado con sangre’ se ceba con los abuelos. Se trata de las alhajas que los jubilados tienen en su casa, como recuerdo o como resguardo ante una eventualidad y que los criminales no cejan en arrancarles, no sin antes lastimarlos, torturarlos, cercenarle los dedos o incluso matarlos. Ese ‘oro manchado con sangre’, termina en alguna cueva de la calle Libertad en la zona de Tribunales o en Cabildo y Juramento en Belgrano.

"Los ladrones salen, roban, venden y vuelven a salir a robar en un bucle que no termina y queda cientos de víctimas como una pareja de jubilados de Villa Devoto, que fue atacada por una banda de delincuentes que ingresó a su vivienda mientras dormían en la noche. Estaban con su nieto de 12 años de edad. Fueron despertados a los golpes a los abuelos para amenazarlos de muerte, si no les entregaban dinero y joyas. En todo momento fueron extremadamente violentos. Incluso el marido de Violeta, la jubilada atacada, sufrió un terrible golpe en la cabeza con un ventilador y golpes en la cara y en los oídos que comenzaron a sangrarle. Violeta también fue agredida y no tuvieron más remedio que dejarse pegar y dejarse robar, porque la banda estaba conformada por al menos ocho ladrones”, dijo Miglino.

Entre otros casos emblemáticos de inseguridad contra abuelos, el especialista advirtió: “La zona norte de la Ciudad de Buenos Aires es especialmente peligrosa para los jubilados. En especial Belgrano y Nuñez. Y justamente en este último barrio, un jubilado de 75 años fue amenazado con un cuchillo sobre la garganta por dos criminales que pretendían robarle el auto. Una vez conseguido el vehículo, los delincuentes se dieron a la fuga", dijo Miglino