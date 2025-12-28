Cuádruple crimen en La Plata: se conocer el veredicto por falso testimonio

La lectura de la sentencia se realizará en el Fuero Penal platense, ubicado en calle 8 entre 56 y 57, y estará a cargo del tribunal presidido por el juez Emir Caputo Tartara, tras varias jornadas de debate marcadas por testimonios sensibles, pericias técnicas y alegatos finales de alto voltaje.

El proceso judicial busca determinar si Tagliaferro y Godoy incurrieron en falso testimonio durante la investigación por los asesinatos de Susana De Barttole, Micaela Galle, Bárbara Santos y Marisol Pereyra. La causa original derivó, en 2014, en la condena a prisión perpetua de Javier “La Hiena” Quiroga y en la absolución unánime de Osvaldo Martínez, quien había sido señalado inicialmente como principal sospechoso.

La declaración del remisero

Uno de los momentos más relevantes del juicio actual ocurrió el 4 de diciembre, cuando Tagliaferro declaró durante más de una hora y terminó reconociéndose como “testigo interesado”. En su exposición, admitió haber solicitado la recompensa de 300.000 pesos ofrecida por el Ministerio de Seguridad bonaerense, suma que solo hubiera cobrado si Martínez resultaba condenado.

A lo largo del debate se repasaron las contradicciones en las declaraciones del remisero, quien brindó tres versiones distintas: dos durante la etapa de instrucción y una en el juicio oral por el cuádruple crimen. En esta causa, intentó justificar esas inconsistencias al sostener que en su primera testimonial, en 2011, actuó bajo miedo a la policía.

Luego, tras reunirse con el abogado Fernando Burlando y ver imágenes de Martínez en los medios, aseguró haberlo reconocido con claridad a través del espejo retrovisor del auto. Registros telefónicos acreditaron contactos entre Burlando y Tagliaferro en ese período.

Durante el debate también declaró un psicólogo forense, quien sostuvo que el imputado presenta baja tolerancia a la frustración y una tendencia a acomodar los hechos cuando estos no coinciden con sus expectativas. Otro testimonio clave fue el del periodista Fernando Tocho, autor de un libro sobre el caso incorporado al expediente, quien pidió declarar sin la presencia de los acusados en la sala.

Alegatos finales

En los alegatos finales, el fiscal solicitó siete años de prisión para Tagliaferro y seis para Godoy, mientras que los abogados de Martínez reclamaron penas de hasta diez años. Las defensas, en cambio, pidieron absoluciones o condenas mínimas.

El veredicto marcará un nuevo capítulo en una de las causas judiciales más resonantes de La Plata y reavivará el debate sobre el rol de los testigos, las recompensas estatales y su impacto en investigaciones penales de alto impacto.