Córdoba: rescatan a una joven cautiva en una zona rural y detienen a su expareja

La víctima, identificada como Milagros, era buscada desde hacía varios días luego de que su familia denunciara su desaparición. La investigación se activó tras un llamado desesperado que la joven logró realizar, en el que aseguró que había sido secuestrada por su exnovio, trasladada a Córdoba y sometida a maltratos físicos y privaciones. En esa comunicación, que duró pocos minutos, también relató que le quitaban el teléfono para impedirle comunicarse y que no le daban de comer.

Esa llamada fue clave para orientar la búsqueda. Milagros describió el lugar donde estaba cautiva como una zona de mucho campo y sin presencia de viviendas cercanas. Aunque no pudo precisar la ubicación, los investigadores llegaron a oír la referencia a “Villa María”, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Federal de esa ciudad, a cargo de la fiscal Guadalupe Riera.

February 4, 2026

A partir de allí, se desplegaron rastrillajes y tareas de inteligencia que permitieron ubicar al menos dos posibles domicilios en Saturnino María Laspiur. Durante la noche y la madrugada se realizaron allanamientos con la participación de la Policía de Córdoba, la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, la DUOF de Villa María, la Superintendencia de Investigaciones Federales, el DUAR, la Patrulla Rural y personal de la Departamental San Justo.

Galpon donde tenia a su expareja

El primer procedimiento arrojó resultado negativo, aunque se hallaron prendas de vestir y otros elementos que permitieron avanzar en la pesquisa. En el segundo operativo, las fuerzas encontraron a la joven y a su captor en un campo, a unos 300 metros del punto cero fijado para la búsqueda, escondidos detrás de una máquina cosechadora.

Según informaron fuentes del caso, al momento del hallazgo la víctima presentaba golpes, signos de deshidratación y daño psicológico, por lo que fue trasladada de inmediato al Hospital Regional J. B. Iturraspe, en la ciudad de San Francisco, donde recibió atención médica y contención. Otros reportes oficiales señalaron que fue derivada para evaluación y acompañamiento sanitario, mientras se avanza en las actuaciones judiciales.

El detenido, un joven de 21 años también oriundo de Misiones, quedó imputado por trata de personas y fue alojado en la Unidad Penitenciaria N° 5 de Villa María. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Federal local, que continuará con las indagatorias para esclarecer las circunstancias del hecho y definir la situación procesal del acusado.

Tras el operativo, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, destacó el trabajo conjunto entre las fuerzas y señaló que la colaboración permitió encontrar con vida a la joven y detener a la persona que la mantenía cautiva. La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a un caso de trata de personas.