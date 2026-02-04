Rio de Janeiro: Pidieron prisión preventiva para la turista argentina acusada de racismo

Páez, de 29 años, debería haber regresado a la Argentina hace más de dos semanas, pero la Justicia brasileña le prohibió salir del país mientras avanza la investigación. Actualmente vive en un departamento alquilado, utiliza una tobillera electrónica y debe cumplir con una serie de restricciones judiciales.

Según la denuncia penal, el episodio ocurrió tras una discusión por el monto de la cuenta. En ese contexto, la imputada habría dirigido insultos racistas hacia un mozo y luego hacia una cajera del local. El expediente sostiene que las expresiones tuvieron una intención discriminatoria, lo que en Brasil constituye un delito penal.

El pedido de prisión preventiva fue fundamentado en que las medidas vigentes no lograrían garantizar el normal desarrollo del proceso. De acuerdo al escrito fiscal, incluso luego de ser advertida por autoridades, la acusada habría continuado con conductas consideradas ofensivas en espacios públicos.

Agostina Páez permanece retenida en Río de Janeiro, donde vive en un departamento y pasa sus días con tobillera electrónica.

La fiscalía remarcó que la vigilancia electrónica y el aislamiento no alcanzan para neutralizar el riesgo procesal. Por ese motivo, solicitó que la causa avance con una medida más severa, que ahora deberá ser evaluada por un juez.

La causa está caratulada como injuria racial, una figura que en Brasil tiene penas más graves que en Argentina. El caso generó repercusión por tratarse de una turista extranjera y por la difusión de videos del episodio.

Mientras espera una definición judicial, Páez permanece en Río junto a familiares y amigas. Su defensa presentó un habeas corpus para pedir autorización para volver a la Argentina y continuar el proceso desde allí, solicitud que aún no fue resuelta.