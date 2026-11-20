El hecho ocurrió en un establecimiento comercial del conurbano bonaerense, y quedaron detenidos el dueño, de nacionalidad china y tiene 59 años, junto a otras 11 personas imputadas por robo
El dueño de un supermercado chino en Benavidez, partido de Tigre, fue detenido por manosear de un menor dentro del comercio, situación que quedó registrada por las cámaras de seguridad, lo que desató una ola de protesta, con quemas de neumáticos en la puerta del establecimiento, y el posterior "saqueo" del comercio.
El hecho ocurrió el jueves cuando el chico de 11 años fue a comprar un helado y, según se puede ver en las cámaras de seguridad, el acusado se acercó y le dio una palmada en la cola
Minutos después el hombre volvió a acercarse, pero esta vez se apoyó contra el menor, situación que el niño le contó luego a su mamá: “Me vine rápido para acá y empezaron a venir todos los vecinos y la policía. Me dan ganas de matarlo con mis propias manos", según relato la madre a la prensa.
“No los conocíamos. No teníamos ningún vínculo con ellos. Son de acá, vinieron hace tres o cuatro meses. Después de lo que pasó ayer, empezó a salir mucha gente a hablar. Supuestamente este hombre acosaba a un montón de chicas y chicos. Ahora salieron a contarlo. La gente habló de lo que hacían estos degenerados. Espero que se haga justicia y que no vuelva a salir nunca más. En el barrio no lo queremos, y vamos a prender fuego todo”, dijo la madre, cuyo nombre permanece a resguardo, a la prensa .
Este viernes, tras la viralización del hecho, vecinos y familiares del chico se acercaron a protestar a la puerta del comercio, ubicado en la calle Tucumán 2080, donde se vivieron momentos de tensión debido a que varios de ellos robaron mercadería, pintaron el frente con la palabra "violador" y hasta quemaron neumáticos.
La Policía acudió hasta el lugar y repeló los hechos con balas de gomas, por lo que se registraron heridos, así como también 11 detenidos por los incidentes.
Se supo que el dueño del supermercado fue detenido horas antes por el delito de abuso.
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