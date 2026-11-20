Este viernes, tras la viralización del hecho, vecinos y familiares del chico se acercaron a protestar a la puerta del comercio, ubicado en la calle Tucumán 2080, donde se vivieron momentos de tensión debido a que varios de ellos robaron mercadería, pintaron el frente con la palabra "violador" y hasta quemaron neumáticos.

La Policía acudió hasta el lugar y repeló los hechos con balas de gomas, por lo que se registraron heridos, así como también 11 detenidos por los incidentes.

Se supo que el dueño del supermercado fue detenido horas antes por el delito de abuso.