Por su parte, Fabián Améndola, abogado de la familia de la víctima y socio de Fernando Burlando, reclamó 11 años y 2 meses de cárcel por la misma calificación legal.

La defensa, encabezada por Javier Baños y Ernesto Queijeiro, pidió la absolución del cantante y, como alternativa, que se considere que actuó con exceso en la legítima defensa. También cuestionó la validez del proceso y presentó recursos ante el Tribunal Superior de Justicia porteño.

Baños volvió a criticar que su defendido no pueda participar de la audiencia y calificó el proceso como “un juicio en ausencia, ilegal al 100%”. También sostuvo que la situación de internación psiquiátrica forzada constituye un argumento para solicitar la nulidad.

“Si prima la cordura, no deberían imponer una pena más allá de lo que pidió la querella. Esto fue un exceso en la legítima defensa, en el peor de los casos lo tienen que sentenciar a cinco años, pero no se lo van a dar”, manifestó el abogado.

En cambio, Burlando anticipó que el músico será condenado y se mostró convencido de que habrá una sentencia en su contra.

Cómo fue el crimen de Cristian Díaz en Villa Lugano

El hecho ocurrió el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano. Según la reconstrucción de la acusación, Álvarez y Díaz se conocían y mantenían un conflicto previo que se había originado meses antes.

Uno de los antecedentes fue un viaje en remís hasta la Villa 1-11-14 para comprar drogas. En esa ocasión, el músico denunció que le habían robado pertenencias de una mochila y responsabilizó a Díaz. Desde entonces, la relación entre ambos quedó marcada por el enfrentamiento.

El día del crimen volvieron a encontrarse y comenzaron a discutir. De acuerdo con la fiscalía, Pity sacó una pistola calibre .25 y le disparó primero en el rostro. Cuando Díaz cayó al suelo, efectuó otros tres disparos. La víctima murió en el lugar.

Después del ataque, el músico escapó junto a su pareja en un Volkswagen Polo y descartó el arma en una alcantarilla. Permaneció prófugo durante más de 24 horas, hasta que el 13 de julio se presentó en la comisaría 52 de Villa Lugano.

Al entregarse, reconoció ante las cámaras que había matado a Díaz y pronunció una frase que quedó asociada al caso: “Lo maté porque era él o yo”.

El expediente llega así a su instancia decisiva, con pedidos de penas muy diferentes entre la fiscalía, la querella y la defensa, y con la discusión sobre la capacidad de Álvarez para afrontar el juicio como uno de los principales cuestionamientos del proceso.