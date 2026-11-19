De acuerdo con su testimonio, el establecimiento habría sido utilizado para desarmar automóviles, algunos de ellos con pedido de captura. También aseguró que al predio se acercaban personas para reclamar deudas y otras para comprar drogas.

Los vecinos, por su parte, denunciaron que eran frecuentes los episodios de violencia y los disparos al aire, declaraciones que deberán ser analizados en el marco de la investigación.

La denuncia también incluye presuntas irregularidades en la conducción del jardín. Ariel acusó a Lamas de haberse aprovechado del estado de salud de su madre, quien había sufrido varios accidentes cerebrovasculares, para quedarse con el control del establecimiento mediante supuestas firmas falsificadas.

La directora, según los testimonios recogidos, habría negado conocer las actividades que se desarrollaban en el predio.

Las familias, preocupadas

Las familias que enviaban a sus hijos al establecimiento también manifestaron su preocupación por la situación. Una de las madres aseguró que había advertido previamente sobre la presencia del hombre y que incluso le había informado a la directora que tenía una restricción perimetral por amenazas.

A partir de lo ocurrido, los padres reclaman explicaciones y la intervención de las autoridades educativas y municipales para determinar cómo pudo funcionar el jardín en esas condiciones.

Además de la investigación por las armas encontradas, resta esclarecer si el predio era utilizado para otras actividades ilegales y qué responsabilidades pudieron tener las personas a cargo de la institución.

Mientras tanto, las familias enfrentan otra preocupación: encontrar un nuevo espacio para garantizar la continuidad escolar de los chicos que asistían a Mi Ilusión.