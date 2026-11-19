Según los testimonios, una vez finalizadas las clases, el predio habría funcionado como lugar de desarmado de vehículos.
Las armas y municiones secuestradas durante el procedimiento forman parte de las pruebas incorporadas a la investigación.
La Justicia investiga las denuncias sobre presuntas actividades ilegales dentro del predio fuera del horario escolar.
El establecimiento recibía a niños de entre 3 y 5 años. Familiares y vecinos denunciaron que, fuera del horario de clases, se vendían drogas y autopartes robadas.
Un jardín comunitario de Villa Trujui, en el partido bonaerense de Moreno, quedó bajo investigación luego de que la Policía encontrara armas y municiones dentro del establecimiento "Mi Ilusión", que funcionaba como espacio de educación inicial, recibía a entre 40 y 50 chicos de entre 3 y 5 años, pero qué, una vez finalizadas las clases, el predio habría sido utilizado para vender drogas, desarmar vehículos robados, y vender autopartes.
El procedimiento policial se realizó el martes por la noche, después de que un hombre que presuntamente vivía en el predio y trabajaba como sereno comenzara a efectuar disparos. Según la información difundida por fuentes policiales, cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron resistencia por parte del sospechoso, quien habría intentado evitar su detención con un cuchillo.
Durante el operativo, los agentes secuestraron armas de fuego y cartuchos de distintos calibres, y en una recorrida posterior, los vecinos denunciantes señalaron que todavía había municiones dentro de una de las aulas donde los chicos tenían clase.
Ariel, hijo de la fundadora del jardín, sostuvo que los problemas comenzaron meses atrás, con la llegada del hombre señalado como sereno, a quien identificó como pareja de la actual directora, Nancy Beatriz Lamas.
De acuerdo con su testimonio, el establecimiento habría sido utilizado para desarmar automóviles, algunos de ellos con pedido de captura. También aseguró que al predio se acercaban personas para reclamar deudas y otras para comprar drogas.
Los vecinos, por su parte, denunciaron que eran frecuentes los episodios de violencia y los disparos al aire, declaraciones que deberán ser analizados en el marco de la investigación.
La denuncia también incluye presuntas irregularidades en la conducción del jardín. Ariel acusó a Lamas de haberse aprovechado del estado de salud de su madre, quien había sufrido varios accidentes cerebrovasculares, para quedarse con el control del establecimiento mediante supuestas firmas falsificadas.
La directora, según los testimonios recogidos, habría negado conocer las actividades que se desarrollaban en el predio.
Las familias que enviaban a sus hijos al establecimiento también manifestaron su preocupación por la situación. Una de las madres aseguró que había advertido previamente sobre la presencia del hombre y que incluso le había informado a la directora que tenía una restricción perimetral por amenazas.
A partir de lo ocurrido, los padres reclaman explicaciones y la intervención de las autoridades educativas y municipales para determinar cómo pudo funcionar el jardín en esas condiciones.
Además de la investigación por las armas encontradas, resta esclarecer si el predio era utilizado para otras actividades ilegales y qué responsabilidades pudieron tener las personas a cargo de la institución.
Mientras tanto, las familias enfrentan otra preocupación: encontrar un nuevo espacio para garantizar la continuidad escolar de los chicos que asistían a Mi Ilusión.
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