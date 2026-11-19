El hombre dijo que era habitual que los policías lo requirieran como testigo en diferentes procedimientos y lo adjudicó a que tenía familiares en la fuerza.

El testigo dijo que estampó una sola firma en el acta, pero durante la audiencia le exhibieron varios documentos, entre ellos el de la detención de Bernardino Antonio Benítez, otro de los imputados y pareja de Laudelina Peña, otra de las imputadas.

El tribunal citó para el jueves de la semana próxima al abogado José Fernández Codazzi para que declare sobre su rol en el caso, en el que fue defensor de Laudelina Peña, la tía del niño desaparecido.

Laudelina Peña reconoció que mintió a pedido del abogado Fernández Codazzi cuando en la etapa de instrucción dijo que Loan había sido atropellado a la salida de El Algarrobal.

El abogado se había presentado ante el tribunal este miércoles, con intención de escuchar a los testigos, pero fue expulsado por personal judicial. La abogada Mónica Chirivin -actual defensora de Laudelina- consideró la presencia de Fernández Codazzi como una “intimidación y hostigamiento” hacia la imputada.

Fernández Codazzi asegura que Laudelina le reveló que fue ella quien “plantó” el botín de Loan en un lodazal y que ese calzado le fue entregado por otra de las imputadas, María Victoria Caillava. Además, le indicó el lugar donde debía dejarlo porque era parte de un plan para que la Policía diera luego con el cuerpo del chico.

El abogado aseguró que fue Laudelina quien en forma espontánea le reveló que había observado el momento en que la camioneta de Caillava y Carlos Guido Pérez atropelló a Loan cuando se retiraban de El Algarrobal.

Los acusados

La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi y su esposo, Daniel “Fierrito” Ramírez son los sindicados por el extravío del niño ocurrido el 13 de junio de 2024, tras participar del almuerzo realizado en la vivienda de la abuela Catalina y ser visto por última vez en el naranjal.

Los otros diez imputados por el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos, son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.