Diego Rosen, el empresario argentino detenido en México por el cuádruple crimen de un músico y su familia

Tiene 51 años y desarrollaba actividades inmobiliarias. Los investigadores analizan si una relación de confianza facilitó el acceso al domicilio.
La investigación en México tiene a un empresario argentino entre los principales sospechosos por el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista y productor de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de tres años y una empleada doméstica. Diego Sebastián Rosen Ferlini fue detenido junto con otro hombre tras el ataque ocurrido en Atizapán de Zaragoza.
El vínculo comercial entre el detenido y una de las víctimas es uno de los ejes de la pesquisa. Según medios locales, ambos mantenían una relación de negocios inmobiliarios. Esa cercanía es analizada por las autoridades para establecer de qué manera los agresores llegaron hasta la vivienda y qué participación tuvo cada uno.
Rosen estaba relacionado con NOMAD Property México, una firma dedicada al alquiler de propiedades en destinos turísticos. Entre los puntos que promocionaba figuraban Valle de Bravo y Acapulco. También utilizaba sus redes para difundir contenidos de su actividad comercial y publicaciones relacionadas con la Selección argentina.
El empresario también había sido denunciado por presuntos fraudes, aunque hasta el momento no trascendió de manera oficial que esos antecedentes estén conectados con el expediente por los asesinatos. La Justicia mexicana todavía trabaja para determinar el móvil y reconstruir la secuencia completa de lo ocurrido.
La Fiscalía del Estado de México estableció que el ataque se produjo entre las 17.30 y las 19.40 del martes 1 de septiembre. De acuerdo con la hipótesis oficial, dos hombres habrían intervenido y uno de ellos habría utilizado el vínculo previo con los damnificados para ingresar al inmueble.
Los investigadores señalaron que los sospechosos “habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio”. Esa línea explicaría por qué, en principio, no habría sido necesario violentar puertas u otros accesos. De todos modos, resta establecer qué función cumplió cada detenido durante el hecho.
El ataque dejó cuatro personas asesinadas dentro de la propiedad. Meléndez se encontraba con su esposa, embarazada de cuatro meses, su hija de tres años y una empleada doméstica. La mascota también fue hallada muerta y maniatada. Dos de las víctimas estaban atadas y presentaban disparos en la cabeza, mientras que otra recibió un impacto en la espalda.
El único sobreviviente fue el hijo de seis años del tecladista, quien estaba en la vivienda cuando arribaron las autoridades. Luego del operativo, Rosen y el segundo sospechoso quedaron a disposición de la Justicia. También se difundieron imágenes de seguridad en las que aparece un hombre que sería uno de los implicados, con campera negra, gorra, anteojos de sol y una mochila. Ambos continúan bajo investigación y no existe una sentencia que determine su responsabilidad.
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