Diego Rosen, el empresario argentino detenido en México por el cuádruple crimen de un músico y su familia

El video que mostraría a Diego Rose, el principal sospechoso por el asesinato.

La Fiscalía del Estado de México estableció que el ataque se produjo entre las 17.30 y las 19.40 del martes 1 de septiembre. De acuerdo con la hipótesis oficial, dos hombres habrían intervenido y uno de ellos habría utilizado el vínculo previo con los damnificados para ingresar al inmueble.

Los investigadores señalaron que los sospechosos “habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio”. Esa línea explicaría por qué, en principio, no habría sido necesario violentar puertas u otros accesos. De todos modos, resta establecer qué función cumplió cada detenido durante el hecho.

Jonathan Meléndez, el tecladista torturado y asesinado.

El ataque dejó cuatro personas asesinadas dentro de la propiedad. Meléndez se encontraba con su esposa, embarazada de cuatro meses, su hija de tres años y una empleada doméstica. La mascota también fue hallada muerta y maniatada. Dos de las víctimas estaban atadas y presentaban disparos en la cabeza, mientras que otra recibió un impacto en la espalda.

El único sobreviviente fue el hijo de seis años del tecladista, quien estaba en la vivienda cuando arribaron las autoridades. Luego del operativo, Rosen y el segundo sospechoso quedaron a disposición de la Justicia. También se difundieron imágenes de seguridad en las que aparece un hombre que sería uno de los implicados, con campera negra, gorra, anteojos de sol y una mochila. Ambos continúan bajo investigación y no existe una sentencia que determine su responsabilidad.