La banda de "Bebote" Álvarez buscó hacer negocios con el "Kun" Agüero

Además, el 12 de junio apareció un archivo PDF denominado guion_kru_tickets.pdf, con indicaciones para un supuesto spot publicitario que debía protagonizar Agüero.

Qué dijo el entorno de Agüero

Según trascendió, los voceros del exfutbolista reconocieron que Agüero recibió propuestas comerciales de los involucrados, pero remarcaron que fueron rechazadas luego de investigar quiénes eran los oferentes.

Desde su entorno señalaron que ninguno de los proyectos prosperó y que tampoco continuaron los contactos con las personas que actualmente están imputadas en la investigación.

Agüero, de esta manera, no está imputado ni es investigado en la causa. La aparición de su nombre en el expediente está relacionada con los intentos de integrantes de la organización por establecer vínculos comerciales con él.

Pablo “Bebote” Álvarez está detenido e imputado en una investigación por una presunta organización narcocriminal internacional.

La causa investiga a Álvarez y a otros sospechosos por su presunta participación en una organización narcocriminal internacional, vinculada al tráfico de drogas de diseño desde España y al ingreso de cocaína desde Bolivia.

La pesquisa también puso bajo la lupa diferentes sociedades comerciales que, según los investigadores, habrían sido utilizadas para mezclar dinero de origen ilícito con ingresos de actividades legales, entre ellas la venta de entradas para partidos de fútbol.

En paralelo, las intervenciones telefónicas permitieron detectar conversaciones relacionadas con la Copa Potrero, el torneo organizado por Agüero, y otros posibles negocios que involucraban a integrantes de la organización y personas vinculadas al mundo del fútbol.