La banda de "Bebote" Álvarez buscó hacer negocios con el "Kun" Agüero

Chats y audios de la causa revelaron gestiones para asociarse con el exfutbolista y lanzar una plataforma de tickets vinculada a su imagen.
La investigación contra Pablo “Bebote” Álvarez reveló que integrantes de la organización narco intentaron avanzar en distintos negocios con Sergio “Kun” Agüero. Los contactos aparecen en chats, audios y documentos incorporados al expediente que tramita el juez Pablo Yadarola.
De acuerdo con la documentación judicial, uno de los principales objetivos era desarrollar una empresa de venta de entradas que pudiera vincularse con la imagen y el alcance internacional de Agüero. El proyecto fue denominado “KRÜ Tickets”, en referencia a KRÜ, la organización de esports fundada por el exdelantero.
En uno de los mensajes incorporados a la causa, fechado el 30 de enero de 2026, Diego Anzalone le comunicó a su secretario, Bono De Carlucci: “Y en 15 días firmamos con el Kun / La ticketera”. Semanas después, los intercambios muestran nuevas gestiones para avanzar con el supuesto acuerdo.
La investigación también detectó conversaciones sobre un viaje a México para reunirse con Agüero y cerrar detalles del proyecto. El 22 de abril, Anzalone aseguró que había mantenido una reunión presencial con el exfutbolista y que el acuerdo había quedado encaminado.
Además, el 12 de junio apareció un archivo PDF denominado guion_kru_tickets.pdf, con indicaciones para un supuesto spot publicitario que debía protagonizar Agüero.
Según trascendió, los voceros del exfutbolista reconocieron que Agüero recibió propuestas comerciales de los involucrados, pero remarcaron que fueron rechazadas luego de investigar quiénes eran los oferentes.
Desde su entorno señalaron que ninguno de los proyectos prosperó y que tampoco continuaron los contactos con las personas que actualmente están imputadas en la investigación.
Agüero, de esta manera, no está imputado ni es investigado en la causa. La aparición de su nombre en el expediente está relacionada con los intentos de integrantes de la organización por establecer vínculos comerciales con él.
La causa investiga a Álvarez y a otros sospechosos por su presunta participación en una organización narcocriminal internacional, vinculada al tráfico de drogas de diseño desde España y al ingreso de cocaína desde Bolivia.
La pesquisa también puso bajo la lupa diferentes sociedades comerciales que, según los investigadores, habrían sido utilizadas para mezclar dinero de origen ilícito con ingresos de actividades legales, entre ellas la venta de entradas para partidos de fútbol.
En paralelo, las intervenciones telefónicas permitieron detectar conversaciones relacionadas con la Copa Potrero, el torneo organizado por Agüero, y otros posibles negocios que involucraban a integrantes de la organización y personas vinculadas al mundo del fútbol.
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