Contrabando: la Policía de la Ciudad secuestró mercadería por $1.500 millones en operativos en el Conurbano y Misiones

La Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ) y el grupo DIOC de la Policía de la Ciudad intervinieron en el caso.

Entre los elementos incautados hubo 918 neumáticos, ropa, calzado, perfumes, celulares, bicicletas, llantas, cámaras de seguridad y artículos de bazar, además de productos de tabaco, garrafas, equipos de aire acondicionado, recipientes térmicos, lentes y auriculares. También se encontraron documentos considerados relevantes para la investigación.

La estructura contaba con un camión tractor, dos semirremolques y dos camionetas destinados a las tareas de traslado. De acuerdo con la valuación realizada por Aduana, lo secuestrado en los dos objetivos bonaerenses alcanzó los $1.017.500.000 y fue enviado a depósitos fiscales.

El despliegue también alcanzó a Puerto Iguazú, Misiones, donde los investigadores establecieron que la mercadería ingresaba desde Paraguay a través de pasos no habilitados. Luego era cargada en camiones que tenían como destino final Buenos Aires. En dos centros de distribución fueron incautados productos por más de $400 millones, además de un camión tractor Scania con semirremolque.

Todo el material quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a la Ciudad para su correspondiente revisión. La causa busca determinar el alcance de la organización y las responsabilidades de quienes participaban de la cadena de ingreso, almacenamiento y comercialización de los productos.