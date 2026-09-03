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Contrabando: la Policía de la Ciudad secuestró mercadería por $1.500 millones en operativos en el Conurbano y Misiones

La investigación comenzó a fines de 2025 tras detectar publicaciones sospechosas en redes sociales. Hubo procedimientos en cuatro centros de acopio y distribución, además del secuestro de vehículos utilizados para trasladar los productos.

Una investigación por contrabando y falsificación de marcas terminó con el secuestro de mercadería valuada en unos $1.500 millones. Los operativos se realizaron en distintos puntos del conurbano bonaerense y en Puerto Iguazú, donde se habría desarrollado parte de la logística de una organización transnacional.

Casi mil neumáticos fueron incautados por contrabando.

Casi mil neumáticos fueron incautados por contrabando.

El caso comenzó en octubre de 2025, cuando tareas de ciberpatrullaje permitieron detectar en redes sociales publicaciones que ofrecían productos con marcas falsificadas y otros artículos de origen presuntamente irregular. A partir de allí se reconstruyó el circuito de recepción, almacenamiento y posterior distribución.

Los investigadores identificaron dos galpones en San Martín y Lomas del Mirador que funcionaban como puntos de acopio. Allí llegaban camiones procedentes de Misiones y, desde esos lugares, los productos eran derivados a comercios, ferias y compradores contactados mediante plataformas digitales.

La Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ) y el grupo DIOC de la Policía de la Ciudad intervinieron en el caso.

La Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ) y el grupo DIOC de la Policía de la Ciudad intervinieron en el caso.

Entre los elementos incautados hubo 918 neumáticos, ropa, calzado, perfumes, celulares, bicicletas, llantas, cámaras de seguridad y artículos de bazar, además de productos de tabaco, garrafas, equipos de aire acondicionado, recipientes térmicos, lentes y auriculares. También se encontraron documentos considerados relevantes para la investigación.

La estructura contaba con un camión tractor, dos semirremolques y dos camionetas destinados a las tareas de traslado. De acuerdo con la valuación realizada por Aduana, lo secuestrado en los dos objetivos bonaerenses alcanzó los $1.017.500.000 y fue enviado a depósitos fiscales.

El despliegue también alcanzó a Puerto Iguazú, Misiones, donde los investigadores establecieron que la mercadería ingresaba desde Paraguay a través de pasos no habilitados. Luego era cargada en camiones que tenían como destino final Buenos Aires. En dos centros de distribución fueron incautados productos por más de $400 millones, además de un camión tractor Scania con semirremolque.

Todo el material quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a la Ciudad para su correspondiente revisión. La causa busca determinar el alcance de la organización y las responsabilidades de quienes participaban de la cadena de ingreso, almacenamiento y comercialización de los productos.

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