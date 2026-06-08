Caso Agostina Vega: detuvieron a Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka

Según había relatado públicamente, Barrelier le pidió el auto con la excusa de que necesitaba llevar ropa a un familiar. También sostuvo que sintió que algo “feo” podía pasar antes de entregarle las llaves, pero que finalmente accedió al pedido de quien había sido su pareja durante algunos meses.

image

Además, el abogado Carlos Nayi, representante legal de los abuelos de la víctima, confirmó que se detectaron "dos ADN debajo de las uñas" de la menor de edad, un dato clave para el avance de la investigación impulsada por el fiscal Raúl Garzón.

El letrado, además, sostuvo que se ordenó la realización de una pericia psicológica y psiquiátrica a Claudio Barrelier, imputado por femicidio, para determinar “si comprende sus actos”.