Caso Agostina Vega: detuvieron a Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka

La mujer fue arrestada por supuesto encubrimiento y se sospecha que su auto fue utilizado por Claudio Barrelier para trasladar los restos de la joven.
Soledad Andreani la dueña del Ford Ka negro que se habría utilizado en el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada brutalmente en la ciudad de Córdoba, fue detenida este lunes por supuesto encubrimiento, según confirmaron fuentes del caso.
Vega fue trasladada bajo un fuerte operativo encabezado por la Policía de Córdoba y se trata de la tercera persona arrestada en la investigación luego de Claudio Barrelier, imputado por homicidio agravado por violencia de género, y Osvaldo Fassetta, de 47 años, acusado también por encubrimiento.
La fiscalía le atribuye el delito de encubrimiento agravado y sospecha que el vehículo de su propiedad habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente, cuyos restos fueron hallados el pasado 30 de mayo en un descampado de Ampliación Ferreyra.
Andreani ya había sido convocada en dos oportunidades a declarar como testigo ante el fiscal Raúl Garzón. Incluso, en los últimos días había dado entrevistas a distintos medios de comunicación para defender su versión de los hechos. “Me arrepiento de haberlo ayudado”, aseguró entonces al referirse al préstamo del vehículo.
Según había relatado públicamente, Barrelier le pidió el auto con la excusa de que necesitaba llevar ropa a un familiar. También sostuvo que sintió que algo “feo” podía pasar antes de entregarle las llaves, pero que finalmente accedió al pedido de quien había sido su pareja durante algunos meses.
Además, el abogado Carlos Nayi, representante legal de los abuelos de la víctima, confirmó que se detectaron "dos ADN debajo de las uñas" de la menor de edad, un dato clave para el avance de la investigación impulsada por el fiscal Raúl Garzón.
El letrado, además, sostuvo que se ordenó la realización de una pericia psicológica y psiquiátrica a Claudio Barrelier, imputado por femicidio, para determinar “si comprende sus actos”.
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