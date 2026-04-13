Caso Ángel: la autopsia entregó detalles escalofriantes sobre su muerte

Luego de analizar el informe forense y las pruebas recolectadas, el fiscal Facundo Oribones y la funcionaria Diana Guzmán ordenaron la captura de Mariela Altamirano (madre de la víctima) y Michel Kevin González (padrastro). Altamirano se encuentra detenida en Rada Tilly, a 15 kilómetros de Comodoro Rivadavia, mientras que su pareja, en General Mosconi.

Angel López, el niño cuya muerte investiga la Justicia. Angel López, el niño cuya muerte investiga la Justicia.

La reunión entre la querella y la fiscalía

La reunión entre la fiscalía y la querella concluyó luego de varias horas y en la puerta del Ministerio Público Fiscal Roberto Castillo frenó junto con Luis y Lorena, padre y madrastra de Ángel, para expresar qué sienten a más de una semana del caso.

“Vamos a ir por todos. La muerte de mi hijo no va a quedar así, tienen que ir todos presos”, manifestó Luis, quien sostuvo que Mariela Beatriz Altamirano y Michael González, ambos detenidos, “son ignorantes que quisieron tapar todo, lavarse las manos”.

A su vez, tomó la palabra Lorena, pareja de Luis, quien se mostró compungida: “Iba a ser un número más si no publicaba los videos de él pidiendo quedarse”.

“Dicen hacer la Ley Ángel, pero ya está la de Lucio (Dupuy) y no se respetó. Pareciera que es solo cambiar el nombre de los niños que matan”, expresó con enojo.

En este sentido, sostuvo que, así como Ángel “habló vivo”, tiene que “seguir haciéndolo muerto” para que se sepa qué pasó dentro de la vivienda. “No son solo ellos dos, hay gente capacitada y que usa corbata que lo entregó en bandeja para que muera”, remarcó.

Por último, Luis señaló que “Castillo es una gran persona” y que “siempre le voy a estar agradecido por las cosas que está haciendo”.