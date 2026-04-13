Caso Ángel: la autopsia entregó detalles escalofriantes sobre su muerte

El informe pericial confirmó que el niño asesinado en Comodoro Rivadavia sufrió brutales agresiones, incluyendo 20 golpes en la cabeza.
Se conocieron estremecedores detalles sobre la muerte de Ángel López, el niño de cuatro que fue encontrado sin vida en Comodoro Rivadavia, a parir del informe forense que detecto una serie de brutales agresiones.
Según el informe, el niño presentaba al menos 20 golpes certeros concentrados únicamente en la zona de la cabeza., estos traumatismos repetidos generaron un “edema cerebral hemorrágico generalizado”, lo que desencadenó un fallo cardiorrespiratorio.
Los especialistas también explicaron que los traumatismo fueron “ocasionados voluntariamente” y que la causa probable de muerte de Ángel fue una muerte cerebral vinculable a “hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado asociado a herniación de las amigdalas cerebelosas vinculable a hemorragia subaracnoidea”.
Con respecto a las condiciones del resto cuerpo, radiografías determinaron que las lesiones solo se percibieron en la zona del cráneo y no en otras partes.
Luego de analizar el informe forense y las pruebas recolectadas, el fiscal Facundo Oribones y la funcionaria Diana Guzmán ordenaron la captura de Mariela Altamirano (madre de la víctima) y Michel Kevin González (padrastro). Altamirano se encuentra detenida en Rada Tilly, a 15 kilómetros de Comodoro Rivadavia, mientras que su pareja, en General Mosconi.
La reunión entre la fiscalía y la querella concluyó luego de varias horas y en la puerta del Ministerio Público Fiscal Roberto Castillo frenó junto con Luis y Lorena, padre y madrastra de Ángel, para expresar qué sienten a más de una semana del caso.
“Vamos a ir por todos. La muerte de mi hijo no va a quedar así, tienen que ir todos presos”, manifestó Luis, quien sostuvo que Mariela Beatriz Altamirano y Michael González, ambos detenidos, “son ignorantes que quisieron tapar todo, lavarse las manos”.
A su vez, tomó la palabra Lorena, pareja de Luis, quien se mostró compungida: “Iba a ser un número más si no publicaba los videos de él pidiendo quedarse”.
“Dicen hacer la Ley Ángel, pero ya está la de Lucio (Dupuy) y no se respetó. Pareciera que es solo cambiar el nombre de los niños que matan”, expresó con enojo.
En este sentido, sostuvo que, así como Ángel “habló vivo”, tiene que “seguir haciéndolo muerto” para que se sepa qué pasó dentro de la vivienda. “No son solo ellos dos, hay gente capacitada y que usa corbata que lo entregó en bandeja para que muera”, remarcó.
Por último, Luis señaló que “Castillo es una gran persona” y que “siempre le voy a estar agradecido por las cosas que está haciendo”.
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