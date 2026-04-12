Caso Ángel López: piden la detención de la madre y el padrastro

La querella sostiene que el niño de 4 años de Comodoro Rivadavia murió tras meses de violencia y apunta también a fallas del sistema judicial.
El caso de Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que murió el 6 de abril en Comodoro Rivadavia, dio un giro clave en la investigación judicial, luego de que la querella solicitara la inmediata detención de su madre, Mariela Beatriz Altamirano, y de su padrastro, Maicol González, acusados de homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte.
El pedido fue presentado por el padre del menor, con el patrocinio del abogado Roberto Castillo, quien amplió la denuncia penal y sostuvo que la muerte no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de una serie de conductas sostenidas en el tiempo. Según la acusación, existió un contexto de violencia y desprotección que derivó en un desenlace previsible.
Uno de los elementos centrales del expediente es la autopsia preliminar, que detectó lesiones traumáticas en la zona craneal incompatibles con una muerte accidental. A esto se suman testimonios de vecinos que señalaron haber escuchado gritos del niño y situaciones de violencia en el entorno familiar, lo que refuerza la hipótesis de maltrato reiterado.
La querella también apuntó contra funcionarios judiciales y del sistema de protección de derechos, al sostener que hubo una “cadena de omisiones” que dejó al menor en una situación de vulnerabilidad extrema. Según el planteo, se desoyeron advertencias previas y no se tomaron medidas pese a que el niño había manifestado su deseo de permanecer con su madre de crianza.
En la presentación se detalla que, semanas antes de la muerte, se había dispuesto una restricción que impidió el contacto del niño con su entorno paterno, dejándolo bajo el cuidado exclusivo de los ahora acusados. Para la querella, esa decisión resultó determinante en el desenlace del caso.
El pedido de detención inmediata también se apoya en riesgos procesales, ya que se incorporaron indicios de una posible destrucción de pruebas, como la quema de ropa del menor, y la existencia de un plan de fuga. Con estos elementos, la justicia deberá resolver si avanza con las imputaciones y las detenciones solicitadas.
comentar