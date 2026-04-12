Caso Ángel López: piden la detención de la madre y el padrastro

En la presentación se detalla que, semanas antes de la muerte, se había dispuesto una restricción que impidió el contacto del niño con su entorno paterno, dejándolo bajo el cuidado exclusivo de los ahora acusados. Para la querella, esa decisión resultó determinante en el desenlace del caso.

El pedido de detención inmediata también se apoya en riesgos procesales, ya que se incorporaron indicios de una posible destrucción de pruebas, como la quema de ropa del menor, y la existencia de un plan de fuga. Con estos elementos, la justicia deberá resolver si avanza con las imputaciones y las detenciones solicitadas.